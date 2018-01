2018-01-28 06:02:00.0

Senden In der Halle geht es mit dem Rhönrad rund

Die Rhönrad-Mannschaft des TV Senden-Ay wurde jüngst von der Stadt ausgezeichnet. Die erfolgsverwöhnten Sportlerinnen trainieren dreimal in der Woche für ihre Wettkämpfe. Von Angela Häusler

Fast geräuschlos rollen sie in der Turnhalle der Engelhartschule hin und her, die Rhönräder des TV Senden-Ay. Angetrieben von der Schwungkraft der Turnerinnen, die, grazil und sehr beweglich, wahre Kunststücke in, auf und an diesen Rädern vollführen. Die Sportlerinnen der Rhönrad-Abteilung arbeiten gerade mit Ausdauer daran, ihre Höhenflüge fortzusetzen.

Ein Dutzend Sportlerinnen hat sich an diesem Abend in der Halle zum Training eingefunden, sie turnen in der Bundes- oder der Landesklasse, also auf internationalem oder deutschem Parkett. Spagat, Handstand oder Salto – eine Vielzahl akrobatischer Elemente vollführen sie hier am Rhönrad. Dreimal in der Woche wird trainiert, jeweils zwei bis drei Stunden lang.

Die erst im Januar auch von der Stadt ausgezeichnete Rhönrad-Mannschaft des TV ist sportlich hochdekoriert – derzeit ist sie die zweitbeste Mannschaft in Süddeutschland: Die Mädchen haben 2016 den 6. und 2017 den 5. Platz bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften belegt. Jetzt bereiten sie sich auf die nächsten Bezirkswettkämpfe vor, die im März anstehen, danach geht es weiter mit der bayerischen Meisterschaft. Etwa drei Monate lang wird auf ein solches Turnier trainiert, wo die Sportlerinnen in drei Disziplinen antreten: Rhönradturnen in der Gerade, sowie Spirale und Sprung. Parallel zueinander üben die Sportlerinnen in der Halle einzelne Elemente der Übungen, die sie im Wettkampf zur Musik zeigen werden.

Körperspannung und Schwindelfreiheit sind nötig

„Man braucht ein gutes Körpergefühl, Kontrolle und vor allem Körperspannung“, fasst Cindy Reichl zusammen, eine der Trainerinnen der Mannschaft und selbst erfahrene Rhönrad-Turnerin. Auch Schwindelfreiheit erleichtere das Turnen auf dem Rad, das immerhin einen Durchmesser von mehr als zwei Metern haben kann, die Sportlerinnen stehen da mitunter auf dem obersten Punkt. Die Größe der Räder variiert je nach Körpergröße des Sportlers, ihr Durchmesser liegt zwischen 1,35 und 2,30 Metern. Und das Gewicht der runden Turngeräte liegt bei 40 bis 60 Kilo – es ist also Kraft nötig, um es in Bewegung zu versetzen.

Insgesamt gibt es rund 40 Rhönrad-Sportlerinnen beim TV Senden-Ay. Offen steht diese Sportart natürlich auch Männern, derzeit aber ist in Senden kein einziger aktiv. Nachwuchssorgen hat die Abteilung nicht, im Gegenteil, berichtet Cindy Reichl, „wir haben eine Warteliste“. Schließlich ist der TV der einzige Verein in der Region, der diese Sportart anbietet. Und die meisten der Turnerinnen bleiben dem Rhönrad viele Jahre treu, es gebe nur wenig Fluktuation, so die Trainerin.

„Es ist eben was Besonderes und das Tolle ist, dass man immer noch was dazulernen kann“, berichtet Turnerin Annika Fischer, die das Rhönrad mit sechs Jahren entdeckte und heute in der Landesklasse turnt. Sowohl auf Kraft als auch auf Koordination komme es da an, erzählt sie, und „es dauert, bis man das Rad beherrscht, aber irgendwann klappt es“. Und auch den Fehler, seine Finger beim Rollen zwischen Rad und Boden einzuklemmen, „den macht man nur einmal“, schmunzelt die 17-Jährige.

Trainer geben Hilfestellungen, damit niemand stürzt

Vor allem beim Spirale-Turnen fällt auf, wie groß die Körperspannung sein muss: Die Turnerin hält sich mit ausgestreckten Armen und Beinen im Rad, während es mit einer Neigung von 60 oder 30 Grad rotiert. „Das Rhönrad wird nie langweilig, es gibt immer neue Herausforderungen und es gefällt mir, mich im Wettkampf mit anderen zu messen“, erzählt Turnerin Marina Gerle.

Damit bei all den Schwüngen und Drehungen beim Üben niemand stürzt, geben Trainer und Kameradinnen Hilfestellung. Weil das Rhönradturnen eine relativ junge Sportart ist, werden auch immer wieder ganz neue Übungsteile erfunden, berichten die Turnerinnen, die sie dann mit einbauen. An vielen Wochenenden sind sie gemeinsam zu Wettkämpfen in ganz Deutschland unterwegs.

Mit von der Partie ist dann natürlich auch die trotz ihres jugendlichen Alters besonders erfolgreiche Turnerin Lea Gmeiner. Die 13-Jährige hat sowohl in nationalen als auch internationalen Wettkämpfen schon Spitzenplätze in ihrer Altersklasse belegt, ist deutsche Jugendmeisterin 2017 und ein echtes Ausnahmetalent, lobt Trainerin Reichl, „jemanden wie sie hat man vielleicht alle zehn Jahre“. Um die Sportlerinnen noch mehr zu unterstützen, etwa bei den Fahrtkosten, hat sich unlängst sogar ein Förderverein gegründet.

Der derzeitige Leistungsstand des Teams sei ohnehin ein Höhepunkt, berichtet Cindy Reichl. Auch sie selbst ist noch aktiv – wenn sie ihre Turnerinnen-Karriere jetzt auch beenden will. Mit 29 Jahren ist sie im Team eine der Ältesten und will künftig sportlich kürzer treten. Aufhören muss sie aber noch lange nicht: Aktive Rhönrad-Sportler gibt es auch im Seniorenalter – bei Turnieren treten auch 60-Jährige gegeneinander an.