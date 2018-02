2018-02-06 05:47:00.0

Neues Café In der „Phil-Harmonie“ in Biberach ist viel los

Mit ihrer kleinen Espressobar treffen die Einfalts offenbar den Geschmack der Dorfbewohner in Biberach. Von Angela Häusler

Es wirkt ein bisschen, als wäre eine Familienfeier im Gange, an diesem Sonntagnachmittag im Café „Phil-Harmonie“ in Biberach. An einer langen Tafel aus wenigen Tischen haben knapp 20 Gäste Platz genommen – alle aus Biberach und Umgebung und zum Plausch bei einem Kaffee vorbeigekommen.

„Es ist richtig nett hier“, meint eine Besucherin, die gerade aus Ingstetten herspaziert ist und sich mit Kaffee und Kuchen stärkt. Die Einrichtung ist ein harmonischer Mix aus Alt und Neu: Ein modern-geradliniger Tresen findet da ebenso Platz wie zwei altrosa Klappsessel aus dem Münchner Nationaltheater, die Stephan Einfalt einmal geschenkt bekam. An der Wand steht der schwarze Kaminofen, der im Raum für behagliche Wärme sorgt.

Auf nur 35 Quadratmetern haben sich Stephan und Mini Einfalt mit ihrer eigenen Espressobar einen jahrelang gehegten Traum erfüllt. „Ich wollte schon immer was für die Allgemeinheit tun und einen Treffpunkt schaffen“, berichtet die pensionierte Lehrerin Mini Einfalt, während sie einem Gast eine Tasse frisch gebrühten Kaffee vorsetzt. Den hat ihr Gatte zubereitet, der meist den Part an der Kaffeemaschine übernimmt. Die Arbeit geht den beiden hier nicht so schnell aus – denn das gemütlich eingerichtete Holzhäuschen nahe der Kirche St. Sebastian hat sich offenbar in der Umgebung schon als Einkehr-Tipp herumgesprochen. Immer wieder kommen neue Besucher herein.

Viele Gäste kennen sich und quatschen spontan

Nicht selten gibt es dann ein großes Hallo – denn viele Gäste kennen sich aus dem Ort und nützen die Gelegenheit zum spontanen Ratsch unter Freunden und Bekannten. „Oft kommen auch Leute in Kontakt, die sich sonst nur selten treffen“, so Mini Einfalt.

Und genau das wollten die Neu-Gastronomen mit ihrer Espresso-Bar erreichen: Einen sozialen Treffpunkt im Ort schaffen. Denn die sind im 730-Einwohner-Örtchen dünn gesät. Die Kaffeebar steht natürlich nicht nur Einheimischen offen, auch Ausflügler sind willkommen. Ebenso wären es die Flüchtlinge, die in einem Haus ganz in der Nähe wohnen. Doch die, berichten die Einfalts, halten sich bisher eher zurück.

Kaffeespezialitäten, aber auch kalte Getränke schenken sie hier seit dem vergangenen Januar jeden Sonntagnachmittag aus, dazu gibt es Kuchen und Torten von örtlichen Bäckereien. Und weil die Nachfrage so groß ist, wollen die Einfalts ab März auch Freitagabends öffnen.

In Planung war das Mini-Café schon lange, berichten die Eheleute. Als die zuvor an diesem Standort befindliche öffentliche Gefrier-Halle abgerissen worden war, überlegten sie zunächst, ein Gartenhaus zu bauen. „Wir lieben Italien“, erzählt Stephan Einfalt – und so ließ sich das Paar von den dortigen Espressobars inspirieren.

Die beiden Pädagogen können organisieren

Als Wirte haben die beiden Pädagogen zwar keine Erfahrung, wohl aber beim Organisieren von Feiern und Festen, berichtet Mini Einfalt. Sie hat bis zur ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr als Schulleiterin gearbeitet und in der Zeit jede Menge Schulfeste mitgeplant. „Das Organisieren liegt mir einfach, und auch im Improvisieren bin ich geübt“, erzählt die 65-Jährige und lächelt.

Das dürfte ebenso für ihren Ehemann gelten, dessen Ruhestand in wenigen Wochen beginnt. Am 24. Februar hat er seinen letzten Arbeitstag an der Roggenburger Grundschule – und dann also mehr Zeit für seine Gäste.

Wie es freitagabends läuft, wollen die beiden jetzt erst einmal ausprobieren. Offen ist das Ehepaar in jedem Fall auch für kleinere Feiern, von denen sie im „Phil-Harmonie“ schon mehrere ausgerichtet haben. Zu viele Gäste dürfen es allerdings nicht werden: Maximal 20 Sitzplätze sind im „Phil-Harmonie“ zu vergeben. Das Café Phil-Harmonie befindet sich an der Dorflinde 8 im Roggenburger Ortsteil Biberach. Geöffnet hat es sonntags von 14 bis 18 Uhr, ab März auch freitags ab 20 Uhr.