2017-05-22 07:01:00.0

Ulm In jeder Ritze lauert eine Geschichte

Beim Museumstag können Besucher aller Altersklassen überall in Ulm spannende Abenteuer erleben und selbst kreativ werden. Ein Angebot, das ziemlich einmalig ist. Von Dagmar Hub

Es ist düster im Untergeschoss des Donauschwäbischen Zentralmuseums in der Oberen Donaubastion. Die Suche nach der geraubten Krone des ungarischen Königs Stephan führt Besucher am Internationalen Museumstag mit dem Erlebnispädagogen Gernot Ladwein in Räume und Gänge, in die ein Museumsbesucher sonst nie kommt. Um Spurensuche geht es in diesem Jahr beim Museumstag, und in dieses Konzept passt der historische Krimi, den das DZM für Familien mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren inszeniert, perfekt. Die Münchner Brüder Daniel und Florian, die am Wochenende bei ihrer Ulmer Oma zu Besuch sind, verlieren sich derart tief im Detektivspiel, dass der Museumssonntag für sie zu einem Abenteuer wird.

Draußen vor dem Museum fährt zufällig gerade Polizei mit Blaulicht vorbei. Authentischer könnte die Szenerie kaum sein, in die DZM-Leiter Christian Glass die Besucher versetzt: Gesplittertes Glas am Boden, Fußspuren, eine Absperrung mit Flatterband um eine Stele mit einer Auflage aus blauem Samt. „Wir sind bestürzt“, erklärt Glass den Besuchern. „Die Stephanskrone ist gestohlen.“ Gernot Ladwein bittet die Besucher um Hilfe bei der Aufklärung des Falles - und mitten im Detektivspiel zu sein ist viel spannender als ein „Drei Fragezeichen“-Hörspiel anzuhören. Manchmal greift Florian, der jüngere der Brüder, nach der Hand des Vaters. Sein großer Bruder Daniel schafft es, den Bauplan der Donaubastion aus dem Jahr 1891 aus einem Loch in der Wand zu holen. Doch ist das erst ein kleiner Schritt auf dem Weg, die Krone fürs Museum zurückzuerobern. Da spielen Buchstaben auf Steinen, Fingerabdrücke, rote Fäden, eine Flaschenpost, Schlüssel und manch andere geheimnisvolle Dinge eine Rolle, und einmal muss Daniel sogar einen Weg unter das Lüftungssystem an der Gewölbedecke finden, um dort eine versteckte Flasche herauszuholen.

Ein solches Erlebnis mit allen Sinnen ist genau das, was sich die Zuschauer vom Internationalen Museumstag wünschen. „Der freie Eintritt ist es nicht“, ist sich Direktor Christian Glass sicher. „Das Normalprogramm ist auch nicht der Sinn der Idee. Man muss da schon mehr bieten, damit zwischen 300 und 400 Leute am Museumstag in ein Haus kommen.“ Ulm habe mit dem Zusammenschluss mehrerer Museen etwas zumindest landesweit Einmaliges zu bieten; passend zum Thema „Spurensuche“ offerierten alle 16 teilnehmenden Einrichtungen eine Schatzsuche an, bei der es am Ende etwas zu gewinnen gab.

Spannende Einblicke anderer Art bieten die Führungen im Museum der Brotkultur, wo der Berliner Künstler Uli Westphal seine „Feldstudien“ präsentiert. Wie machen Supermärkte es, dass das Obst in den Auslagen so besonders frisch und knackig aussieht? Welchen Einfluss hat die Beleuchtung eines Produktes auf die Wirkung, die das Produkt auf den Käufer hat?

Im Stadthaus erzählt dessen Chefin Karla Nieraad selbst den Familien – vor allem den Kindern – die Geschichten hinter den detailreichen Knetobjekten des Animationsfilm-Gurus Bruce Bickford. Die jüngeren Besucher können sich am Kneten von Figuren versuchen, für die Erwachsenen gibt es die Möglichkeit, eigene Trickfilmsequenzen zu zeichnen und die Einzelbilder mittels eines Zoetrops durch die Schlitze einer schwarzen Trommel zu „bewegten Bildern“ werden zu lassen. Dieser Museumstag ist ein Erlebnis für alle Besucher.