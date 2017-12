2017-12-04 07:00:00.0

Neu-Ulm Ina Müller weiß, was sie kann

Sie singt, witzelt und provoziert: Die 52-Jährige erweist sich in der Arena als große Entertainerin. Mit nur einer kleinen Schwäche. Von Stefan Kümmritz

Sie rennt, sie schnattert stakkatoartig, sie keucht und prustet, sie provoziert, sie macht sich lustig, sie reiht einen Gag an den anderen – und das alles fast in einem Atemzug. Zwischendurch singt sie auch, begleitet von ihrer fünfköpfigen Band und zwei Backgroundsängerinnen, dann durchaus anrührend. Ina Müller packt in der dreiviertelvollen Ratiopharm-Arena alles aus, was sie drauf hat. Und das ist unheimlich viel. Nicht umsonst hat sie ihre eigene TV-Show („Inas Nacht“) und schon Echos, den deutschen Fernseh- und Comedypreis sowie den Grimmepreis gewonnen. Sie ist ein Multitalent wie kaum eine andere.

„Ich bin die“, heißt das bislang letzte Album der Norddeutschen, das im Oktober 2016 auf den Markt gekommen und mit dem sie noch auf Tournee ist. Ihr Auftritt in Neu-Ulm – wie sicher zuvor auch andernorts – ist eigentlich kein richtiges Konzert. Müller ist eben nicht nur eine ausdrucksstarke Sängerin, sondern auch eine blendende Entertainerin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie strotzt auf der Bühne vor Selbstbewusstsein, sie ist gewitzt, wortgewandt und mitunter aggressiv, ohne dabei die Grenzen zu überschreiten. Man hat stets das Gefühl, sie ist einfach sie selbst, mit allen Facetten.

ANZEIGE

Sie erzählt in den langen Pausen zwischen den Musikstücken pausenlos Geschichten, Anekdoten aus ihrer Jugend („Wenn ich niesen musste, sagte mein Opa immer, ich solle die Augen schließen, sonst flögen sie raus und das habe ich geglaubt, bis ich Mitte 20 war“). Sie lässt die Gags fast überschlagen vor Freude und nimmt (fast) alles und jeden aufs Korn, insbesondere die Männer, die sie doch eigentlich mag: „Frauen, lasst Euch nicht von den strahlenden Augen der Männer blenden, es könnte die Sonne sein, die durch ihr hohles Hirn scheint.“ Immer wieder sind die Männer Zielscheibe ihrer verbalen Attacken. Sie versichert ihnen, dass sie nur noch eine aussterbende Spezies seien und die „Rückholaktion“ bereits angelaufen sei. Heiterkeit im Saal.

Ja, die Männer bekommen ihr Fett ab, was die in der Arena anwesenden Vertreter des Geschlechts aber nicht abhält, Ina Müller begeistert zu applaudieren. Es ist von der 52-Jährigen, die auch trotz ihrer grauen Haare locker zehn Jahre jünger sein könnte, ja alles nicht so ernst gemeint. Sie läuft auf ihren High Heels mit extrem dünnem Absatz rasant durch die Reihen der Zuhörer, gibt sich hautnah und leutselig („Schön hier, es gibt keine Assis, ihr könntet alle meine Familie sein“), spielt mit dem Publikum – und das Publikum spielt mit. Manch einer fragt sich: Wie macht das Ina Müller nur? Ohne Rast unterwegs, Grimassen schneiden, Storys in die Menge wie Maschinengewehrsalven streuen, ohne Punkt und Komma reden, die Geschichten auf den Punkt bringen, ohne sich zu verhaspeln, alles mit unendlich viel Power und Enthusiasmus. Das kann man nicht lernen, das muss man intus haben.

Natürlich, die Zusammenhänge zwischen ihren Sprechtiraden und ihren Songs sind nicht immer so ganz erkennbar. Erst zieht sie über Frauen her, die sich zu dick finden und sich in Quetschwäsche pressen, dann singt sie mit ihrer markanten Stimme empfindsam von Liebe, Beziehungsproblemen oder vom fragwürdigen eigenen Kinderwunsch: „Wie Du wohl wärst …, aber alles ist gut so, wie es ist.“ Da rührt sie das Publikum, lässt es aber nicht in Frieden. Kaum, dass der letzte Ton des Songs verklungen ist, geht es weiter. Auch wenn Trump und Erdogan am Rande die Leviten gelesen bekommen, wird Ina Müller kaum politisch. Sie redet von den kleinen, aber doch wichtigen Dingen des Lebens, von ihren Gefühlen, erzählt auf ihre eigene schnoddrige Art alle möglichen Alltagsgeschichten und kennt auch beim Thema Sex keinerlei Tabu. Schade nur, dass Müller, die ihre Karriere 1994 als Kabarettistin begann, immer mal wieder in die einfache Comedy abgleitet, in der „Scheiße“ oder „Arsch“ zu den Lieblingswörtern der Kollegen zählen.

Trotzdem: Die Besucher kommen auf ihre Kosten, sind nach 165 Minuten Show am Ende ob der Fülle der Witzchen und Geschichtchen vielleicht sogar etwas überfordert. In der Zugabe dann endlich der Song „Ich bin die“, aber nur zwei Zeilen aus dem Text. Was sollte Ina Müller noch weiter singen? Auch die Besucher wissen spätestens nach diesem Abend, wer sie ist: Eine Frau, die weiß, was sie will und was sie kann. Und es auch tut.