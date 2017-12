2017-12-30 07:00:00.0

Brauchtum Jeden Monat ein Stück Vöhringer Heimat

Der Trachtenverein „D’Illertaler“ hat anlässlich seines 85-jährigen Bestehens einen eigenen Kalender herausgebracht. Zu sehen sind schöne Orte in Vöhringen und Umgebung. Von Ursula Katharina Balken

Zuerst sei es „nur so eine Idee“ gewesen, sagt Petra Ritter, Vorsitzende des Vöhringer Trachtenvereins. Doch wer die Vorsitzende kennt, weiß: Sie fackelt nicht lange. „Der Ausschuss und ich fanden den Gedanken gut“, sagt Ritter. Und so wurde die anfängliche Idee, einen eigenen Kalender zu kreieren, in die Tat umgesetzt. Auf zwölf selbst gestalteten Kalenderblättern wird jeweils ein Stück Heimat gezeigt, die zu bewahren sich der Trachtenverein zur Aufgabe gemacht hat.

Mithilfe des Kalenders wollen die Mitglieder auch das 85. Gründungsfest in Erinnerung behalten, das in diesem Jahr in kleinem Rahmen begangen wurde. Geplant war es, schöne Orte in Vöhringen – schwäbisch: „Flecka“ – die nicht jedem bekannt sind, fotografisch einzufangen.

Die Idee des Vereins kommt gut an

Der richtige Mann dafür war Thomas Gödrich, ein leidenschaftlicher Fotograf mit einem guten Auge für Details. Den Fotoapparat umhängend, schwang er sich aufs Fahrrad und durchradelte Vöhringen und die Umgebung auf der Suche nach versteckten und verborgenen Ecken. Und er wurde fündig.

So zeigt der Kalender unter anderem Aufnahmen einer Hütte im Wald, eines alten Wehrs, an dem das Wasser über bemooste Steine seinen Weg nach unten nimmt, eines Kreuzes am Wegesrand und des Eingangs zur Michaelskirche. Auch das Maibaumaufstellen, das beim Trachtenverein noch nach altem Brauch gemacht wird, durfte als Bildmotiv nicht fehlen. Mit Stangen wird der Baum nach oben gestemmt.

Bestellt wurde der Kalender über das Internet. Die Mitglieder schickten die Bilder, die sie sich ausgesucht hatten, an einen Verlag – und bekamen den fertigen Kalender zurück, ganz nach Wunsch des Vereins gestaltet.

20 Kalender sind bei Petra Ritter (in der Münchner Straße 11) noch zu haben. „Mit fünf Euro ist man dabei“, sagt sie. Dass die Idee, die am Anfang noch so spontan war, am Ende so gut angekommen ist, freue die Initiatoren.