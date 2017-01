2017-01-29 19:23:00.0

Ulm Jennifer Rostock - mit voller Wucht gegen Rechts

Die Band Jennifer Rostock überzeugt mit wilder Bühnenshow, Musik zwischen Elektropop, Wutpunk und Balladen – und der Sängerin. Von Michael Peter Bluhm

Sie ist ein Ganzkörperereignis und eine Rampensau, die rassistischen und sexistischen Kleingeistern mit musikalischem Klartext gehörig die Leviten liest – jetzt hat sie in Ulm ihre Deutschlandtournee im restlos ausverkauften Roxy gestartet: Die deutsche Punklady Jennifer Weist von der Insel Usedom mit ihrer Band „Jennifer Rostock“ elektrisierte 1200 Fans mit wilder Bühnenshow, einem Mix aus Elektropop, Wutpunk, Hardcore und Balladen in einem kunterbunten Scheinwerfermeer.

Man brauchte Geduld, um diese außergewöhnliche deutsche Band erleben zu können. Denn zuvor gilt es, zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden und lange Wartezeiten vor den Garderoben auszuhalten. Die Düsseldorfer Vorband „Rogers“ heizte dem Publikum mächtig ein, bis endlich gegen 21.30 Uhr „Jennifer Rostock“ die Bühne betritt und die Technik das Roxy in ein gleißendes Lichtermeer verwandelte. Die peniblen Sicherheitsvorkehrungen waren notwendig geworden, nachdem die Sängerin mit ihrem Keyboarder Johannes Walter im Vorfeld des neuen Albums „Genau in diesem Ton“ im vergangenen Jahr einen Shitstorm mit einem Anti-AfD-Song ausgelöst hatte („Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber“), der 13 Millionen Mal im Internet angeklickt wurde und die Sängerin in ihrem Briefkasten einen rechtsradikalen Drohbrief fand.

Parallel dazu mischte sie mit ihrer Single „Hengstin“ im Oktober 2016 die deutsche Macho-Szene auf und lieferte sich eine musikalische Rangelei mit dem Berliner Rapper Bass Sultan Hengzt, der mit einer Coverversion auf den Song von Jennifer Weist reagiert hatte und jetzt sein Fett abbekam: „Keine Punchline, nur sexistisches Geballer. Was’n eierloser Disstrack, Bass Sultan Wallach!“.

Mag sein, dass die ganze Aufregung kalkuliert war, um die Fans aufs neue Album „Genau in diesem Ton“ aufmerksam zu machen, aber Tatsache ist, dass die Band nie ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um ihr rebellisches Engagement gegen soziale Ungleichheit, Rechtsradikalismus, Sexismus und Homophobie geht.

Heute zählt die jetzt in Berlin lebende Band zu den kreativsten und schillerndsten Formationen der Bundesrepublik, die stilsicher mit alten Genregrenzen des Rocks bricht und immer wieder für Überraschungen sorgt. Als das Konzert am Freitagabend losgeht, ist beim Publikum kein Halten mehr und das junge Publikum tanzt, springt, singt und feiert mit dem Fitnesswunder Jennifer Weist.

Die tätowierte Musikfeministin lässt in Punksongs ihre Wut raus, um dann mit pop-rock-schmusigen Balladen („Uns gehört die Nacht“) – die sich ein bisschen wie Silbermond anhören – das Publikum wieder runterkommen zu lassen.

Die Gigs der über Jahre gereiften Bands fallen noch explosiver als früher aus, ein Mix aus Witz und Wahn, Punk und Pop prasselt auf das Publikum ebenso nieder, wie das urgewaltige Gewitter an Messages, die „genau in diesem Ton“ klare Kante zeigen: Den rassistischen und sexistischen Kleingeistern unserer Zeit mit Liedern wie „Silikon gegen Sexismus“ und „Wir sind alle nicht von hier“ den musikalischen Stinkefinger zu zeigen.