2017-06-14 18:00:00.0

Landkreis Jesus mit Blütenhemd und Kaffeebart

Am Donnerstag feiern Katholiken das Hochfest Fronleichnam. Für die Prozessionen in der Region gestalten Ehrenamtliche aufwendige Kunstwerke aus außergewöhnlichen Materialien. Von Dorina Pascher

Schon beim Eintritt in den Kindergarten Sankt Ursula in Nersingen kommt dem Besucher ein Duftgemisch entgegen: Es ist der Geruch von Kleister, Blumen und Kaffee. Denn in einem Zimmer der Kindertagesstätte sind ein Dutzend Kinder und Jugendliche am Basteln. Der Grund: das Fronleichnamsfest.

Zwei ein Meter hohe Tafeln liegen auf dem Boden. Rund herum sind Tupperdosen voll Blumen, Blütenblättern und Kaffeepulver ausgebreitet. Aus dem dunklen Pulver werden die Haare von Jesus geformt, erklärt eines der Mädchen, das neben dem Bild hockt. Die Gruppe besteht vor allem aus Kommunionskindern oder Firmlingen. So wie Linus, der Junge mit den strohblonden Haaren. Er freut sich sichtlich über die Bastelei – und mehr noch auf die Prozession am Donnerstag. „Da darf ich ein letztes Mal meine Kutte anziehen“, erzählt Linus, der dieses Jahr zur Kommunion gekommen ist. Die Bilder, die die Kinder gestalten werden an zwei Altären zu sehen sein. Dies sei Tradition, sagt Bärbel Pressmar vom Pfarrgemeinderat Nersingen. Seit über zehn Jahren werden die Buben und Mädchen bei der Dekoration der Fronleichnamsaltäre miteinbezogen. „Ich finde es toll, wie sich die Kinder einbringen“, sagt Pressmar.

Dass die Firmlinge einen Altar gestalten, ist auch in Pfaffenhofen üblich. Dieses Jahr sind es sieben Jungen und Mädchen, die sich gemeinsam mit Diakon Edwin Rolf um die Dekoration kümmern. Die Motive behandeln „Eucharistie in irgendeiner Form“, wie Rolf erläutert. Denn an Fronleichnam gedenkt die katholische Kirche dem Leib und Blut Christi – das in Brot und Wein gewandelt wurde. Die Firmlinge sind von Anfang an in die Gestaltung des Altars eingebunden: Sie überlegen sich ein Motiv, zeichnen es auf ein großes Papier, sammeln Blumen und bereits am Mittwoch soll die Dekoration für den Altar fertiggestellt werden.

Dies ist nicht immer möglich, wie Michaela Schwegler erläutert. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe schmückt sie den Gottestisch gegenüber dem Modehaus Bausch in Pfaffenhofen. Dafür muss sie an Fronleichnam bereits um halb sechs Uhr in der Früh die Dekoration aufbauen. Blumen, Blüten und andere Materialien, wie gefärbtes Sägemehl, werden schon am Vortag hergerichtet. Die ganze Gemeinde hilft mit, wenn es um den Blumenschmuck geht. „Die Leute sind sehr spendenfreudig. Für manche ist es eine Ehre, dass Pflanzen aus ihrem Garten für den Altar hergerichtet werden“, sagt Schwegler. Für sie ist es wichtig, dass die Tradition des Altarschmückens erhalten bleibt. „Ich fand das schon als Kind sehr schön und es geht eh so viel verloren“, ist Schwegler überzeugt. Sie ist froh, dass ihre zwölfjährige Tochter Interesse an der Arbeit zeigt. Die beiden älteren Söhne helfen bereits mit. Sie sind dafür zuständig, dass Donnerstagfrüh der Altar aufgebaut wird.

Anders als in Pfaffenhofen, wird in Neu-Ulm auf Blumenschmuck verzichtet. Die Pfarrgemeinde St. Johann Baptist legt stattdessen Holztafeln aus, die die Gläubigen selber gestalten dürfen. „Das ist dann so ähnlich wie die Motivtafeln, die in Wallfahrtskirchen ausgestellt sind“, erläutert Dekan Markus Mattes. Bis spätestens Mittwoch können die bemalten Holzplatten in der Kirche abgegeben werden. An Fronleichnam liegen sie dann an einem der vier Altäre in Neu-Ulm.

Ulrike Hoidem und ihre Gruppe präpariert am Tag vor Fronleichnam den Blumenschmuck. Die Pfaffenhoferin ist für den Altar am Pfarrhof zuständig.

Da Hoidem im Rathaus arbeitet, kann sie die Dekoration dort unterstellen. Die Blumen werden aber erst am Mittwochabend gepflückt. „Sonst bleiben sie nicht frisch“, weiß Hoidem.

Damit sie nicht gleich verwelken, besprüht Schwegler die Blumen mit Wasser. Lange hält der Blütenschmuck aber dennoch nicht. Meist fegen die freiwilligen Helfer bereits am Nachmittag von Fronleichnam ihre Kunstwerke zusammen. „Das ist dann schon schade“, sagt Schwegler. Dennoch will sie auch kommendes Jahr wieder einen der vier Altäre in Pfaffenhofen schmücken.