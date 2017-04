2017-04-07 14:54:00.0

Weissenhorn Josef Feistle mag es klassisch

Im Neuffenschloss sind derzeit Arbeiten des 59-jährigen Weißenhorners zu sehen. Bei dem Fotografen ist nicht nur die Kamera analog. Von Marcus Golling

Josef Feistle ist ein Mann von gestern. Und das mit voller Absicht, wie er freimütig und auch ein bisschen stolz bekennt. Er lebt analog, er wohnt in einem alten Haus, er liebt Oldtimer, er schreibt nicht mit dem Computer, sondern mit der Schreibmaschine, ein Smartphone benutzt er sowieso nicht. Analog sind natürlich auch die Kameras, mit denen er fotografiert. Er zeigt sie gerne her: die kleine Leica, die Pentax, das ukrainische Modell mit der kyrillischen Beschriftung. Viele der Aufnahmen, die derzeit im Weißenhorner Neuffenschlosses zu sehen sind, sind mit diesen Apparaten entstanden.

„Mein subjektives Objektiv“: Viel Schwarz-Weiß und wenig Farbe“ ist die „Best of“-Ausstellung betitelt – sehr passend: „Farbe stört oft, wenn sie nicht passend gesetzt ist“, erklärt Feistle, im Brotberuf Realschullehrer. Der 59-Jährige pflegt in seiner fotografischen Arbeit ein klassisches Schönheitsideal: Seine Bilder zeigen klare Formen, perfekte Proportionen, spielen mit Licht und Schatten. Oft lichtet Feistle Architektur und Sehenswürdigkeiten ab – er geht gerne auf Reisen, besucht aber ebenso leidenschaftlich Baustellen. Was auf seinen Fotos aber fehlt, sind Menschen: „Ich warte lieber, bis sie weg sind“, sagt er mit einem Lächeln. „Ich habe eine Scheu, Leute zu fotografieren, das ist mir zu indiskret.“ Lieber schafft er ruhige, zeitlose, eben klassische Bilder.

ANZEIGE

Natürlich spricht aus seinen Arbeiten das Wissen des Kunstpädagogen – besonders schätzt er die Form des Triptychons. Aber Feistle beweist auch Humor: Etwa bei der Serie, die er für die „Plastik“-Jahreausstellung im Heimatmuseum Weißenhorn machte, und bei der er mit Plastikbechern und -besteck Kunstikonen wie die Nofrete nachstellte. Oder bei der Bavaria, die sich in einer Pfütze auf der Theresienwiese spiegelt. Titel: „Am Rande des Erträglichen“.

In Josef Feistles Fotografie spiegeln sich keinerlei Moden, seine Arbeit mit den analogen Kameras sei – wie vieles in seinem kreativen Schaffen – eine „Flucht in die Noch-Bewältigbarkeit“, wie er es selbst nennt. Die Digitalisierung bringe eine Tendenz zur Vereinheitlichung mit sich, sagt Feistle. Seine Arbeit sei dagegen ein Plädoyer für Individualität und Einfachheit. Oft dient sie aber auch der Dokumentation: Aufnahmen aus den Weißenhorner Schlössern sind ebenso in der Ausstellung zu finden wie aus der Schranne. Erinnerungen an vergangenen Zeiten – und Denkmäler für einen sorgfältige Umgang mit deren Hinterlassenschaften.

Feistles zweite Leidenschaft neben der Fotografie ist das Schreiben. Deswegen bringt er am Freitag, 7. April, beides zusammen: Um 19 Uhr führt er zunächst durch die Ausstellung, dann gibt bei einer Stiegenlesung Kostproben seines literarischen Schaffens.

„Mein subjektives Objektiv“ läuft noch bis 7. Mai. Geöffnet ist sie zu den Geschäftszeiten des Rathauses sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Ostersonntag ist geschlossen.