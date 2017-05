2017-05-26 17:00:00.0

Senden Judo-Kämpfer mit und ohne Behinderung trainieren gemeinsam

Judo-Kämpfer mit und ohne Behinderung trainieren zusammen an der Lindhofschule in Senden unter dem Motto „Ganz schön stark!“.

Einmal einen älteren und erfahrenen Judoka mit einem geübten Griff umwerfen – das haben Schüler der Lindenhofschule jüngst ausprobiert. 16 Jungen und Mädchen mit Behinderung sowie Sportler aus der Judoabteilung des TSG Oberkirchberg verbrachten zwei Trainingstage miteinander – für beide Seiten eine wertvolle und lehrreiche Erfahrung, betonte Dieter Bischoff, Gründer und Initiator dieses speziellen Kampfsporttrainings. „Ganz schön stark!“ – so der Name des Sportprojekts, bei dem im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) Senden Schüler mit Behinderung Lektionen im Kampfsport Judo erhalten.

Bereits seit fünf Jahren bietet Bischoff diesen Sport am HPZ an – jeden Dienstag treffen sich dazu 20 Schüler. Den Leitspruch der Gemeinschaft, „Ganz schön stark!“ haben sie mit der Zeit verinnerlicht. Denn mehr als um das Erlernen bestimmter Wurf- oder Bodentechniken geht es bei diesem Training um die Stärkung des Selbstbewusstseins und um das Gefühl, trotz eines Handicaps etwas bewirken zu können, erklärt Bischoff. Dass sich die jungen Teilnehmer durch die regelmäßigen Übungen positiv verändern, habe er dabei schon oft erlebt. Zumal zum Judo auch die Beschäftigung mit Tugenden wie Disziplin und Respekt gehört.

Ursprünglich war das gemeinsame Training nur als einmaliges Projekt gedacht. Doch es wurde zur Dauereinrichtung – dank der positiven Resonanz der Lindenhofschüler. Und mit vollem Eifer sind auch die Sportler ohne Handicap dabei, darunter war bei dem jüngsten Trainingswochenende auch der Chef der „German Kun Tai Ko Budo Association“, Adi Bernard, der aus Inzell angereist war. „Ich habe diese Gruppe 2015 kennengelernt und sie hat mich sofort sehr beeindruckt“, sagte Bernard und fügte hinzu: „Ich habe sehr viel von den Jugendlichen gelernt“.

Der Verband will die motivierten jungen Sportler mit Behinderung aktiv und ganz unbürokratisch unterstützen. So gehören die Lindenhof-Sportler mittlerweile beitragsfrei zum Verband und haben erst im Februar unter dessen Dach eine spezielle Gürtelprüfung abgelegt, an der sich elf Schüler erfolgreich beteiligten. Über Unterstützung vonseiten der Deutschen Polizeigewerkschaft freut sich Bischoff jetzt übrigens auch: Die hat die „ganz schön starke“ Gruppe unlängst zu einem Rundgang im Ulmer Präsidium eingeladen. (ahoi)