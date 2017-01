2017-01-20 13:00:00.0

Neu-Ulm/Ulm Jugend lässt musizieren

Elf Pfuhler Gymnasiasten veranstalten am Samstag ein Benefiz-Rockkonzert im Roxy. Warum das Projekt den Teilnehmern und den betreuenden Lehrern einiges abverlangte. Von Marcus Golling

Das Schlimmste ist überstanden. Hoffentlich. Doch bis Lisa Bayer richtig durchatmen kann, dauert es noch ein paar Tage. „Wir machen noch mal Werbung, posten viel auf Facebook und verkaufen noch Karten an der Schule“, sagt die 17-Jährige aus Oberelchingen. Bayer nimmt teil an einem besonderen Projekt: Im Rahmen eines P-Seminars am Pfuhler Bertha-von-Suttner-Gymnasium hat sie – gemeinsam mit zehn Mitschülern – ein wohltätiges Konzert organisiert. Morgen, Samstag, ist es soweit: Dann heißt es in der Roxy-Cafébar „Bertha’s Charity Wonder – Benefiz für Hospiz“, auf der Bühne stehen dann die Bands Liffey Looms und Cloey sowie der Singer-Songwriter Hannes Gotschy. Der Erlös kommt dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugute.

Eine solche Konzertankündigung ist in der Zeitung schnell gelesen – doch der Weg zu einer Veranstaltung ist lang und von einigen Unwägbarkeiten gesäumt. Immerhin: Die Gymnasiasten hatten im Vergleich zu professionellen Kulturmanagern recht viel Zeit. Vor eineinhalb Jahr startete das P-Seminar – das „P“ steht dabei für Projekt. Das Ziel war schnell formuliert: Man wollte ein Konzert für den guten Zweck organisieren. Die Schüler wurden dabei von zwei Lehrern unterstützt: Veronika Frauendienst, Musiklehrerin, und Thomas Lang. Der unterrichtet zwar eigentlich Deutsch und Englisch, ist aber Experte auf dem Gebiet Rock: Er ist Sänger und Gitarrist der Indie-Band The Robocop Kraus, die erst vor wenigen Tagen ein ausverkauftes Konzert in Berlin gab.

Nachdem die Idee festgezurrt war, bildeten die Schüler – bis auf eine Ausnahme alles Schülerinnen – einzelne Teams: unter anderem für Organisation, Künstler, Gestaltung, Marketing. Lisa Bayer selbst war zuletzt für das Thema Werbung zuständig, davor für das „Team Location“. Man habe sich verschiedene Veranstaltungsorte angeschaut, sich aber recht schnell für das Roxy entschieden. „Die haben uns gut unterstützt“, sagt Bayer.

Für alle Teilnehmer an dem Seminar, das sich zweimal die Woche traf, war es das erste Mal, dass sie eine Veranstaltung organisierten. Entsprechend erwies sich manches als überraschend kompliziert. „Vieles wussten wir einfach nicht“, erinnert sich Bayer. Etwa, welche Versicherungen abgeschlossen werden müssen und wer eigentlich die Verträge unterschreiben darf.

Spannend war das P-Seminar für die Lehrer, wie Veronika Frauendienst berichtet. „Das Projekt hätte bis kurz vor Schluss auch noch scheitern können“, sagt die 39-Jährige, die als Cellistin selbst musikalisch zwischen Jazz und Klassik aktiv ist. Die Schüler hätten Erfahrungen gesammelt, die manchmal durchaus schmerzhaft waren. „Das war von Anfang an echtes Leben“, sagt Frauendienst. „Die Schüler mussten mit Künstlern verhandeln, die auf das Geld angewiesen sind, mit externen Partnern sprechen – und vor allem dranbleiben.“ Typische Schülerausreden wie „Ich hab’ aber morgen Schulaufgabe“ funktionierten bei so einer Aufgabe nicht. Jugendliche dieses Alters befänden sich in einer „diffizilen Phase“, so die Lehrerin: Sie seien zwar bereit, Herausforderungen anzunehmen, aber noch nicht vertraut mit so großer Verantwortung.

Allen Hindernissen zum Trotz: „Bertha’s Charity Wonder“ findet statt. Und die Voraussetzungen sind gut, sagt Schülerin Lisa Bayer: Das „Team Sponsoren“ habe so viele Unterstützer gefunden, dass die Kosten praktisch komplett gedeckt sind. Jetzt müssten nur noch viele Zuschauer kommen, damit ein schöner Betrag für das Hospiz zusammenkommt. Zwischen 150 und 200 Besucher sollten es werden, hofft die junge Elchingerin, die, wie sie sagt, in dem P-Seminar einiges gelernt hat. Zum Beispiel, dass man bei der Planung einer solchen Veranstaltung kompromissbereit sein muss – und manche Dinge lieber rechtzeitig erledigen sollte. Ein Schock war das Seminar für sie aber nicht – im Gegenteil. Lisa Bayer kann sich vorstellen, nach der Schule ein Studium im Bereich Management aufzunehmen. Aber erst einmal freut sie sich auf Samstag. Besonders auf das Duo Liffey Looms.

Termin Beginn von „Bertha’s Charity Wonder“ ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. Moderiert wird der Abend von Wibke Richter.