2017-06-08 09:00:00.0

Roggenburg Jugendarbeit mit Pizza am Lagerfeuer

Bürgermeister Mathias Stölzle trifft sich mit jungen Roggenburgern, um über ihre Wünsche zu sprechen. Dabei sagt er auch, was sich nicht umsetzen lässt. Von Regina Langhans

Wenn eine Veranstaltung im „grünen Klassenzimmer“ im Klosterhof in Roggenburg stattfindet, es dabei Pizza gibt und der Bürgermeister Mathias Stölzle dazu über die Zeitung, 160 persönliche Briefe, Facebook und eine Whats-app-Gruppe eingeladen hat, dann kann es sich nicht um eine normale Bürgerversammlung handeln. Zum zweiten Mal hat er vergangene Woche mit dem Jugendforum, einem fast 20 Jahre bestehenden Gremium aus jungen Vereinsvertretern aller sieben Ortsteile, die Diskussionsrunde „Jugend spricht“ organisiert. Insgesamt 20 Jugendliche haben daran teilgenommen, außerdem Jochen Graf, Gemeinderatsmitglied und Jugendbeauftragter, sowie Stephan Einfalt, der Leiter der Roggenburger Grundschule.

Der Schultes kam nicht unvorbereitet: Er hatte Antworten auf die Fragen mitgebracht, die Jugendliche beim ersten Treffen dieses Art im Jahr 2015 gestellt hatten, zudem einen Diskussionsleitfaden mit den Schwerpunkten „Veranstaltungen“, „Mitspracherechte“ und „Stand der Jugendarbeit“. Zu den Anliegen, die 2015 geäußert wurden, gehörte die Idee, den Roggenburger Badeweiher mit einem Schwimmfloß auszustatten. Dies sei vorläufig nicht möglich, sagte Stölzle, solange das Gewässer, dass sich in privater Hand befindet, mit der durchfließenden Biber zur Fischzucht genutzt werde: „Es entspricht mitunter nicht den vorgeschriebenen Hygienebedingungen.“ Diese müssten stimmen, um ein Badefloß für die Öffentlichkeit zu installieren.

Der Wunsch nach einem großen Veranstaltungsraum ohne Lärmbeschränkung ließe sich erfüllen, sagte Stölzle, wenn ein Landwirt eine außerorts gelegene Scheune anbieten würde. Sodann sollten alle mithelfen, Veranstaltungen innerhalb der Ortsteile besser zu veröffentlichen, online über Newsletter und mit Aushängen an Bushäuschen.

Um ihre neuen Ideen zu Papier zu bringen, wechselten die Jugendlichen nach den Berichten des Bürgermeisters vom Lagerfeuer an die Bänke und Tische des „grünen Klassenzimmers“. Henrik Stratmann, 14, aus Biberach wünscht sich Ausflüge mit interessierten Jugendlichen aus allen Ortsteilen. Annalena Reichold und Lorena Schmid aus Roggenburg, 13 und 14, würden gerne auf eine Disco-Veranstaltung für ihre Altersklasse gehen. Ihr Diskussionspartner vom Jugendforum, Michael Schmid, 20, aus Ingstetten, schlug dazu den Sommer vor, vielleicht in Verbindung mit einem Open-Air-Kino. Zur Sprache kam auch die Entscheidungsbefugnis des Jugendforums, etwa über einen Zuschuss für den Kauf eines Instruments, das ein Jugendlicher im Musikverein lernen will.

Marian Schmid aus Roggenburg, 17 Jahre alt und Mitglied des Jugendforums, erkannte den Gesprächsbedarf einiger junger Besucher, die sich in ihren Vereinen gut aufgehoben fühlen, aber dennoch den Austausch in geselliger Runde genießen. „Alle zwei Jahre ein solches Treffen ist okay“, sagte er. Max Franke, 17, aus Ingstetten benannte die Beweggründe für das Engagement des Jugendforums genauer: „Wir wollen alle Jugendlichen erreichen, sie mit den in Vereinen gebotenen Möglichkeiten bekannt machen und darüber hinaus gemeinsam etwas unternehmen.“

Max berichtete von einem „Neuen“ in der Gemeinde, der nirgends eingebunden sei. „Er hat gestaunt über die Radabteilung beim Sportverein und Lust zum Mitmachen bekommen.“ Der Jugendliche habe sich gefragt, warum Vereine ihre Angebote nicht besser veröffentlichen. Durch die gemeinsame Grundschule kennen sich die jungen Leute aus den Ortsteilen, weiß Max. Um so mehr staunte er, als er eines Tages plötzlich an der Haltestelle für den Bus nach Krumbach ins Gymnasium Schüler sah, die er nicht kannte. „Die sind zugezogen, lassen sich aber nirgends blicken. Schade für so ein kleines Dorf“, sagte er.

Wieder zurück am Lagerfeuer, sammelten die Erwachsenen die Notizen mit den Ideen ein. Der Bürgermeister wird sie alle prüfen und, soweit möglich, bald umsetzen.