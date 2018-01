2018-01-21 14:50:00.0

Senden Junge Frau überschlägt sich mit Auto und bleibt unverletzt

Bei winterlichen Verhältnissen kommt die 20-Jährige in der Nacht auf Sonntag bei Senden von der Fahrbahn der B28 ab. Eine andere Frau eilt ihr zu Hilfe.

Glück im Unglück hatte eine junge Frau in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall auf der B28. Laut Polizei kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich sogar, doch die 20-Jährige blieb unverletzt. An der Anschlussstelle Senden war die junge Frau auf die B28 in Richtung Autobahndreieck Hittistetten gefahren. Dabei übersah sie den Polizeiangaben zufolge den Pkw einer 28-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße. Die 28-Jährige wich nach links aus und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Die 20-Jährige überholte anschließend rechts und setzte ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Wegen der Wetterverhältnisse geriet die 20-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern, der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit Hilfe der anderen Frau konnte die 20-Jährige unverletzt aus dem Auto steigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (az)