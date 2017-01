2017-01-06 17:46:00.0

Ulm Junger Mann wird seit Freitagmorgen in Ulm vermisst

Seit dem frühen Freitagmorgen ist die Polizei in Ulm auf der Suche nach Josef Tauscher. Der junge Mann könnte in einer hilflosen Lage sein.

Laut Polizei ist Tauscher auf medizinische Hilfe angewiesen. Sowohl die Polizei als auch die Angehörigen des 23-Jährigen sind in Sorge, dass dieser sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Josef Tauscher hat gegen 5 Uhr seine Wohnung in Wiblingen in unbekannte Richtung verlassen. Alle Suchmaßnahmen der Polizei, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde zum Einsatz kamen, verliefen bis zum späten Nachmittag ohne Erfolg. Der Vermisste ist circa 1,72 Meter groß und schlank. Er hat sehr kurze, schwarze Haare. Vermutlich trägt er einen schwarzen Anorak, eine Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und Badeschlappen als Schuhwerk.

Das Polizeipräsidium Ulm fragt: Wer hat Josef Tauscher im Laufe des Freitags gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.