2017-04-09 17:22:00.0

Ulm Junger Mann wird von Bus erfasst und schwer verletzt

Am Bahnhof in Ulm hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einem Bus erfasst.

Bei einem Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße ist ein Mann am Samstagabend schwer verletzt worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)