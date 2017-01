2017-01-25 12:00:00.0

Weissenhorn Kahlschlag am Rothtalstadion empört Bürger und Stadträte

Die Stadt hat an der Sportstätte Büsche und Bäume entfernen lassen. Der Zweite Bürgermeister muss sich im viel Kritik anhören - und liefert eine Erklärung. Von Jens Noll

Es ist kahl geworden rund um den Rasenplatz des FV Weißenhorn. Vor zwei Wochen war das Rothtalstadion an der Memminger Straße und am Jägerweg noch gesäumt von Büschen, Hecken und Birken. Doch jetzt ist von den Pflanzen kaum noch etwas zu sehen.

Nicht nur Alois Neumaier, der sich wegen der Baumfällaktion an unsere Zeitung gewandt hat, spricht von einem „Frevel an der Natur“ und kritisiert eine „nicht vorhandene städtische Informationspolitik par excellence“. Auch im Weißenhorner Stadtrat wurden die Arbeiten am Montagabend mit scharfen Worten angesprochen. „Man hat die Bäume in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt“, sagte Ulrich Fliegel (Grüne). „Das war ein Kahlschlag ohnegleichen, das hätte man anders lösen können.“

Ulrich Hoffmann (ÖDP) hatte das Thema ins Gremium gebracht. Er war von Bürgern auf die Fällung von zwölf Birken am Stadion angesprochen worden. Hoffmanns Gesprächspartner waren davon ausgegangen, dass die Aktion mit dem Stadtrat abgestimmt worden sei. Der Zweite Bürgermeister Ernst Peter Keller (CSU) teilte in der Stadtratssitzung jedoch mit, dass die Entscheidung für die Baumfällung und für das Entfernen der Hecken und Büsche innerhalb der Verwaltung gefallen sei. Die Stadt, die Eigentümer des Grundstücks sei, habe sich dabei mit dem Vorstand des Fußballvereins abgestimmt.

Keller lieferte auch eine Begründung dafür, warum die Pflanzen entfernt wurden: „Die Birken haben ein gewisses Lebensalter gehabt.“ Zudem solle ein neuer Zaun um das Stadion gebaut werden. „Da waren diese Birken im Weg.“ Entlang des neuen Zaunes werde wieder eine neue Hecke gepflanzt, sagte Keller. Wie das genau aussehen soll, stehe aber noch nicht fest.

Nach Aussage von Mitgliedern des Bund Naturschutz seien die abgesägten Birken lebensfähig gewesen, entgegnete Hoffmann und forderte, solche Baumfällaktionen vorher im Stadtrat zu besprechen. Die Aktion sei unsinnig und typisch für Weißenhorn gewesen, schimpfte Fliegel. SPD-Rat Thomas Schulz sagte: „Das hat viel Staub aufgewirbelt, das könnte man vorher im Stadtanzeiger ankündigen.“

Michael Schrodi (CSU) sagte hingegen: „Über Birken, die nicht erhaltenswert sind, brauche ich mich nicht aufregen.“ Man sollte seiner Meinung nach hingegen eher regeln, dass Bäume nur an Stellen gepflanzt werden, wo sie auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht als störend empfunden werden.

Bürgermeister Keller räumte ein, dass Baumfällungen an solch markanten Punkten wie am Rothtalstadion den Bürgern besonders auffallen. „Wir nehmen Ihre Kritik sehr ernst“, sagte er zu den Stadträten. „Da müssen wir gegebenenfalls mit der Informationspolitik anders umgehen.“