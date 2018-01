2018-01-17 06:00:00.0

Weißenhorn Kampf gegen den Verkehrslärm

Die Stadt will einen Aktionsplan erstellen, um ihre Bürger besser schützen zu können. Das Landesamt für Umwelt hat schon ermittelt, wo es besonders laut ist. Von Jens Noll

Schlechter Schlaf, Belästigungen, verminderte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit: Aus Sicht von Wissenschaftlern und Ärzten kann Lärm schlimme Folgen für Menschen haben. Straßenverkehr gilt als größte Quelle der Lärmbelästigung in der Bevölkerung. Weil es auch in Weißenhorn besonders laute Bereiche gibt, will die Stadt einen Lärmaktionsplan erstellen, der mögliche Schutzmaßnahmen aufzeigt.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg hat schon bei einer Untersuchung im Jahr 2010 sogenannte Lärmbrennpunkte an Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen ermittelt. In Weißenhorn gehören die Staatsstraßen 2019 und 2020 dazu. In Attenhofen, Hegelhofen und an der Südtangente ist es demnach besonders laut. Dem Landesamt zufolge ist von einem Lärmbrennpunkt auszugehen, wenn mehr als 50 Einwohner über 24 Stunden einem Mittelwert von 67 Dezibel ausgesetzt sind, nachts über acht Stunden einem Wert von 57. Zum Vergleich: Ein Fernseher in Zimmerlautstärke hat um die 65 Dezibel, ein Staubsauger 70.

Bürgermeister Wolfgang Fendt erinerte in der Stadtratssitzung am Montagabend daran, dass bei der Bürgerversammlung in Hegelhofen im Oktober viele Klagen über den Verkehrslärm kamen. „Da ist schon die Erwartung da, dass man was tut“, sagte er. Wie berichtet, störten sich die Bewohner vor allem an vielen Lastwagen, die nachts über die Günzburger Straße fahren.

SPD-Stadtrat Herbert Richter begrüßte am Montagabend den Vorschlag der Verwaltung, mit dem Lärmaktionsplan eine vertiefte Untersuchung vorzunehmen, bei der auch Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen geprüft werden. Das sei ein erster Schritt, sagte Ulrich Fliegel (Grüne). Er gab allerdings zu bedenken, dass es viel Zeit brauche, bis Tempo 30 in einer Ortsdurchfahrt tatsächlich umgesetzt wird. Diese Einschätzung teilten auch der Rathauschef und weitere Stadträte.

Noch skeptischer war CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling. In vielen Beiträgen im Internet werde der Lärmaktionsplan als „Bürokratie-Monster“ bezeichnet, sagte er. Statt aktiven Maßnahmen wie Tempolimits und Flüsterasphalt seien passive wie eine Unterstützung für Bürger, die sich Schallschutzfenster einbauen lassen wollen, vielleicht besser. Werner Weiss (WÜW) äußerte Zweifel, ob die 15000 Euro, die die Stadt für die Erstellung eines Lärmaktionsplans bezahlen müsste, sinnvoll angelegt sind. Sein Fraktionskollege Johannes Amann sprach sich für eine Erweiterung des Untersuchungsgebiets aus: „Auch in der Memminger Straße in Grafertshofen geht es heftig zu.“

Nach einer längeren Diskussion darüber, wie sinnvoll oder nicht ein Lärmaktionsplan ist, stellte Fendt klar: „Die Brennpunkte sind klar belegt.“ Die Belastung für die Menschen in Attenhofen und Hegelhofen sei hoch. Das Gutachten sollte nicht zu groß angesetzt werden, „sonst warten wir jahrelang darauf“, sagte Fendt. Dem fügte Bernhard Jüstel (WÜW) hinzu: „Wichtig ist das Signal an die betroffenen Bürger, dass die Stadt etwas unternimmt.“ Mit 17 zu sieben Stimmen sprach sich das Gremium schließlich dafür aus, 15000 Euro für den Aktionsplan in den Haushaltsplanentwurf für 2018 aufzunehmen.

Groß ist die Freude über die Zustimmung des Stadtrats bei der Bürgerinitiative für ein besseres regionales Verkehrskonzept, kurz BIV. Sie hatte ein entsprechendes Gutachten bei der Stadt angeregt. „Jetzt hat die Stadt Gestaltungsspielraum“, sagte der BIV-Vorsitzende Wilhelm Pilger nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ein Lärmaktionsplan ist die einzige Möglichkeit, um eine Geschwindigkeitsreduzierung in Weißenhorn zu erreichen.“