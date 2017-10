2017-10-01 15:00:00.0

Neu-Ulm Kanalsanierung an der Kreuzung Reuttier Straße/Europastraße startet

Die Leitung an Reuttier Straße/ Europastraße wird erneuert. Es gibt Umleitungen.

Die Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal unter der Kreuzung Europastraße/Reuttier Straße startet: Wie die Stadt mitteilt, beginnen die Bauarbeiten am kommenden Montag, 2. Oktober – und dauern bis Dezember an. Autofahrer müssen sich teilweise auf Umleitungen einstellen.

Den Reparaturbedarf hatten turnusmäßige Reinigungsarbeiten ans Licht gebracht. Auf einer Länge von rund 360 Metern müssen jetzt Stahlbetonrohre und Schachtbauwerke aufwendig saniert werden. Die Sanierung sieht vor, dass in die vorhandenen geschädigten Kanalrohre ein sogenanntes Wickelrohr aus Kunststoff eingebracht wird. „Dieses Wickelrohr hat mit gut 60 Jahren eine deutlich längere Lebenserwartung als herkömmliche Rohre“, erklärt Jochen Meissner, Leiter der Abteilung Wasserbau und Entwässerung im Neu-Ulmer Rathaus. Die Gesamtkosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund 930000 Euro.

Die Einrichtung der Baustelle beginnt am kommenden Montag, 2. Oktober. Bis Montag, 9. Oktober ist die Zufahrt auf die Europastraße in Richtung Westen (Ulm, A8) weder über die Rechtsabbiegespur der Reuttier Straße noch über die Ausfahrt des Kreisverkehrs möglich. Die Umleitung erfolgt über die Europastraße in Fahrtrichtung Osten (A7) und über die Max-Eyth-Straße wieder zurück zur Unterführung der Europastraße auf Höhe der Reuttier Straße.

Während der eigentlichen Sanierungsarbeiten von Montag, 9. Oktober, bis Sonntag, 10. Dezember, kann der Verkehr von der Reuttier Straße aus kommend über eine Behelfsausfahrt wieder auf die Europastraße Richtung Westen (Ulm, A8) abbiegen. Für den Abbau der Baustelleneinrichtung vom 11. bis 17. Dezember wird die Zufahrt auf die Europastraße in Richtung Westen erneut voll gesperrt. (az)