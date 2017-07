2017-07-25 12:41:00.0

Ehe Kaum ein Illertisser traut sich im Schloss

Seit 2015 kann im Barocksaal geheiratet werden. Vor allem bei auswärtigen Paaren ist das historische Ambiente beliebt Von Madeleine Schuster

Promis und Adlige machen es vor: Heiraten kann ja so schön sein. Da geben sich die schönsten Männer und Frauen im schönsten Ambiente die süßesten Eheversprechen. Und auch wenn das künftige Eheglück sicherlich nicht vom Drumherum an der Trauung abhängt – bei so viel Märchenhochzeit gerät so mancher Romantiker ins Schwärmen. Dumm nur, dass das eigene Leben für gewöhnlich wenig royalen Glamour bereithält. Zumindest ein bisschen Märchen, das geht aber auch hier.

Für Kutsche, Tauben, Prinz oder Prinzessin müssen Heiratswillige in Illertissen zwar selbst sorgen. Das passende Schloss für eine Märchenhochzeit gibt es allerdings. Seit rund zwei Jahren können sich Paare im Vöhlinschloss standesamtlich trauen lassen. Ein Abgebot, das gut genutzt werde, sagt Standesamtsleiter Klaus Herrmann.

Zehn Paare haben sich im vergangenen Jahr im historischen Ambiente des Barocksaals das Ja-Wort gegeben. In diesem Jahr waren es bislang sieben – vier davon allein am begehrten Hochzeits-Datum, dem 7.7.2017. Von den rund 129 Trauungen, die im vergangenen Jahr in der Vöhlinstadt stattgefunden haben, machten die Trauungen im Schloss allerdings nicht einmal zehn Prozent aus. Vor allem die Illertisser sind zögerlich, wenn es um eine Hochzeit im Wahrzeichen der Stadt geht.

Das Vöhlinsche Anwesen ist vor allem bei auswärtigen Paaren beliebt. Bürgermeister Jürgen Eisen hat dafür auch eine Begründung parat: „Illertisser Paare wissen einfach, wie schön das Traumzimmer im Rathaus ist.“ Mit seinem opulenten Schnitzwerk-Mobiliar macht auch dieser Raum so einiges her. Und mit 50 Euro Pauschalbeitrag ist das Trauzimmer des Rathauses auch um einiges günstiger als die Hochzeit im Schloss.

Wer sich im Barocksaal das Ja-Wort geben will, zahlt 180 Euro. Denn die Stadt muss die Räume vom Heimatverein mieten. Hinzu kommt eine Kaution von 100 Euro, falls die Gesellschaft ein wenig zu wild die Sektkorken knallen lässt. Ein weiteres Manko: Der Weg ins historische Trauzimmer führt über eine Wendeltreppe und ist nicht barrierefrei. Gerade für große Gesellschaften, sagt Eisen, sei das Schloss aber sehr gut geeignet.

Trotz guter Nachfrage will die Stadt bei wenigen Terminen im Jahr bleiben, an denen standesamtliche Trauungen im Vöhlinschen Anwesen möglich sind. Einmal im Monat, von Mai bis September, kann und konnte in diesem Jahr geheiratet werden. Denn für die Mitarbeiter im Rathaus seien die zusätzlichen Trauungen auch zusätzliche Arbeit. „Aber auch so kommen wir mit den angebotenen Terminen gut klar“, ist Eisen überzeugt.

Die Entscheidung darüber, ob sich Paare auch im Jahr 2018 im Schloss das Ja-Wort geben können, stehe noch aus. „Das wird in den kommenden Tagen entschieden“, so Eisen. Der Rathauschef jedenfalls ist mit dem Angebot zufrieden. Und zumindest ein bisschen Märchen, das sollte doch auch hier möglich sein.