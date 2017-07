2017-07-28 10:57:00.0

Illerberg Kein Anschluss unter seiner Nummer

Eigentlich wollte Herbert Schildhammer nur schneller im Netz surfen. Nun sitzt er seit einem Monat ohne Telefon und Internet da. Von Ursula Katharina Balken

Die Telekom Deutschland wirbt mit dem Spruch: „Erleben, was verbindet.“ Dafür hat Herbert Schildhammer nur noch ein müdes Lächeln übrig. Die Zorneswelle ist im Abklingen, er muss sich in Geduld üben, wie es ihm von der Telekom empfohlen wurde. Das tut er seit dem 1. Juli. Er hat weder Telefon noch Internet. Fatal für den Manager der Wohnzimmerkonzerte in Illerberg, weil er zu den Bands keinen Kontakt hat. „Es lässt sich eben nicht alles übers Handy regeln.“

Als im Juni ein Mitarbeiter der Telekom vor der Haustüre stand und fragte, ob Herbert Schildhammer am schnellen Internet interessiert sei, sagte er Ja. „Warum auch nicht, ich bin zwar bisher auch zurechtgekommen, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt“, sagt er. Am 1. Juli griff Schildhammer zum Telefon, es ging darum, Details mit einer Band aus Colorado abzusprechen, die er engagiert hatte. Doch das Telefon blieb stumm. „Dann startete ich den Router neu und dachte, ich warte eine Weile. Das passiert ja nicht zum ersten Mal.“

Techniker: Das Problem liegt im Schaltschrank

Nach dem zehnten vergeblichen Versuch rief Schildhammer die Telekom an. Ein Mitarbeiter teilte ihm mit, es würde sich ein Techniker um die Angelegenheit kümmern, aber erst drei Tage später. Der Techniker kam auch wie angekündigt, um festzustellen, dass im Haus alles in Ordnung sei, aber offenbar nicht im Schaltschrank – jene grauen Kästen am Straßenrand. Der Mann sagte, er werde dies an das Technik-Netz der Telekom weiterleiten.

Am 6. Juli erfuhr Schildhammer auf Nachfrage, dass eventuell neu verlegte Leitungen überprüft werden müssen, da momentan nicht festzustellen sei, wo die Leitung unterbrochen sei. Der Subunternehmer, so erfuhr Schildhammer, werde verständigt. Bis der tätig werde, könne es zwei bis vier Wochen dauern.

Schildhammer hatte daraufhin eine gute Idee – so dachte er jedenfalls. Er fragte bei der Telekom nach, ob er wieder an das alte Netz angeschlossen werden könnte. Die Antwort der Telekom: Schildhammer habe jetzt einen Vertrag für das schnelle Internet. Da die Widerrufsfrist am 20. Juni abgelaufen sei, könne er nicht mehr an das alte Netz angebunden werden. „So abgefertigt zu werden mit Hinweis auf die abgelaufene Widerspruchsfrist, ist eine Unverschämtheit“, sagt er im Gespräch.

Telekom kann keine befriedigende Antwort geben

Tage später erhielt er einen Anruf von der Telekom: „Das Internet kommt am 13. Juli.“ Aber einen Tag später hatte sich nichts geändert – kein Internet, kein Telefon. Schildhammer rief die Telekom an, die mitteilte: „Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Sie bekommen das schnelle Internet, nur ist noch nicht bekannt, wann.“ Es blieb nur die Versicherung: „Dieser Auftrag wird auf höchste Priorität gestellt.“ Als dann am 20. Juli ein Lichtlein am Router blinkte, freut Schildhammer sich erst. Ein Anruf bei der Telekom ergab: Die Verbindung zwischen Router und DSL-Kabel sei nun defekt.

Der Telekom-Pressestelle ist das Problem Schildhammer bekannt. Es liege ein Prozessfehler im internen System vor, so Christian Schwolow auf Nachfrage. Das sei ein „Fehler in der Dokumentation, das heißt, eine falsche Zuordnung bei der Auftragserledigung“.

Inzwischen bestätigten drei Techniker, dass Daten falsch programmiert worden seien. Schildhammer kann das nicht verstehen: „Jeder Elektriker hat für seine Arbeit einen Schaltplan bei der Hand, offensichtlich ist so etwas bei der Telekom unbekannt. Keiner kann zugeben, dass der Fehler bei der Telekom liegt und dass endlich eine Reparatur erfolgt.“

Sein Urteil über den Konzern steht fest: „Ein unfähiges, ignorantes Großunternehmen.“