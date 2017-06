2017-06-28 15:10:00.0

Neu-Ulm/Ulm Kiloweise Drogen gehortet: Polizei nimmt Rauschgiftlager hoch

Die Neu-Ulmer Polizei findet Heroin, Kokain, Ecstasy und fast 1,5 Kilo Marihuana. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen - und ganz zufällig noch ein dritter erwischt.

Kiloweise Drogen haben zwei Neu-Ulmer in ihrer Wohnung in der Innenstadt gehortet. Nun sind sie aufgeflogen. Denn die Polizei nahm das Rauschgiftlager hoch und zwei Tatverdächtige fest. Über eine umfangreiche und zugleich außergewöhnliche Suchaktion, stießen die Beamten auf die Wohnung der Dealer.

Ermittler entdecken einen Schlüssel

Denn wie die Polizei mitteilt, führten Ermittlungen der Ulmer Kripo - die bereits am 13. Juni stattfanden - zu einem 26-jährigen Italiener mit marokkanischen Wurzeln, der rund ein Kilo Marihuana bei sich hatte. Er wurde von den Beamten auf der württembergischen Seite der Donau festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Ermittler einen Schlüssel. Zu welcher Wohnung dieser passte, sagte der Mann nicht, er schwieg eisern. Die Kriminalpolizisten fanden schließlich heraus, dass es sich um ein Gebäude in der Neu-Ulmer Maximilianstraße handeln muss und begannen am Nachmittag des 14. Juni mit ihrer intensiven und ungewöhnlichen Suchaktion: An jeder Türe des vermuteten Gebäudes wurde der Schlüssel getestet, ehe die Polizisten im vierten Obergeschoss einen Treffer erzielten.

Bewohner an ihrer Arbeitsstelle festgenommen

Was die Ermittler hinter der Eingangstüre erwartete, war ein Drogenlager, der größeren Sorte: Rund 210 Gramm Heroin, etwa 410 Gramm Kokain, 1000 Ecstasy-Tabletten und fast 1,5 Kilogramm Marihuana konnten sichergestellt werden. Sofort wurde nach den Bewohnern gefahndet – mit Erfolg: Zwei Italiener im Alter von 21 und 29 Jahren, wurden an ihrer Arbeitsstelle in Ulm festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und steckte beide in Untersuchungshaft. Zwischenzeitlich wurde der Haftbefehl gegen den 29-Jährigen aber wieder aufgehoben.

Plötzlich spazierte ein weiterer Dealer herein

Zufällig landeten die Neu-Ulmer Kriminalpolizisten einen weiteren Treffer: Noch während der Durchsuchung in der Neu-Ulmer Wohnung spazierte ein 31-jähriger Syrer zur Wohnungstüre herein – und den Ermittlern in die Arme. Er wollte offenbar ein Rauschgiftgeschäft abschließen. Deshalb wurde auch seine Wohnung durchsucht. Das Ergebnis waren weitere vier Gramm Kokain, über 360 Gramm Haschisch und 135 Gramm Marihuana. Auch gegen ihn wird nun ermittelt. Gegen den 26-jährigen Italiener wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm ein Haftbefehl erlassen worden. Inzwischen haben die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Kriminalpolizei Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen zum Gesamtkomplex übernommen. (kat)