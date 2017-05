2017-05-10 21:00:00.0

Senden Kind wird bei Unfall verletzt – Autofahrer flüchtet

Der Elfjährige war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Ein Unbekannter streifte ihn beim Vorbeifahren, der Bub stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein elf Jahre alter Schüler ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Weil der Verursacher einfach weiterfuhr, sucht die Polizei Zeugen. Nach Polizeiangaben fuhr der Elfjährige gegen 7.30 Uhr auf seinem Fahrrad in der Bachstraße in Senden in südliche Richtung. Ein gleichaltriger Mitschüler begleitete den Buben. Die beiden fuhren auf ihrem Weg zur Schule auf der Straße, obwohl sich nebenan ein Radweg befindet. Ein unbekannter Autofahrer streifte das Kind beim Vorbeifahren und entfernte sich, ohne anzuhalten, in südliche Richtung. Der Bub fiel auf die Straße und zog sich Prellungen zu. An seinem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Elfjährigen fuhren anschließend noch zur Schule, von wo aus ihre Eltern und die Polizei angerufen wurden. Nachdem die beiden Kinder das davongefahrene Auto nur als rotes Fahrzeug beschreiben konnten, sucht die Polizeiinspektion Weißenhorn Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (az)

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07309/96550 entgegen.