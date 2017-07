2017-07-19 11:00:00.0

Ulm Kleine Männchen bevölkern die Stadt

Sie schauen ängstlich, zeigen Unsicherheit: Die Figuren des spanischen Künstlers Isaac Cordal erobern Ulm. Im öffentlichen Raum werden sie bleiben, vielleicht sogar für immer. Von Florian l. arnold

Ein kleiner Mann im grauen Anzug steht am Abgrund. Ängstlich geht der Blick hinab ins Ungewisse, die Krawatte sitzt schief, der Blick ist skeptisch-ängstlich. Der kleine Mann ist etwa 20 Zentimeter groß und Teil einer freundlichen „Invasion“, hinter der die Griesbadgalerie und die Kulturbar „Stiege“ stecken.

Kleine Männer im Anzug aus Zementguss sind die Protagonisten des Kunstprojekts „Cement Eclipses“. An rund ein Dutzend Stellen in der Ulmer Innenstadt sind die Figuren verteilt. Teilweise gut versteckt, teilweise schnell zu entdecken. Zum Beispiel wenn man mit wachem Blick an der Ulmer Stadtmauer vom Rosengarten in Richtung Adlerbastion geht.

Der Künstler, der diese Männchen ersonnen hat, ist der Galizier Isaac Cordal. Seit einigen Jahren lebt er in Brüssel, ist dort allerdings laut Kurator Tommi Brem eher selten anzutreffen. Zu oft sei er in der ganzen Welt unterwegs, wo seine geistreichen Miniatur-Installationen gefragt sind. Dabei ist seine Kunst oftmals eine Aneignung des öffentlichen Raumes – denn Cordal geht als Street Art Künstler oftmals nicht den Weg über öffentliche Ämter oder Ordnungsbehörden. Seine Figuren werden ganz offensichtlich am helllichten Tag platziert, sie sind so dezent, dass sie in der Regel nicht in einen Topf geworfen werden mit Graffiti. Was schnell als Vandalismus gesehen wird. So darf auch ein Cordal-Figürchen am Ordnungsamt ins Gewimmel gucken.

„Cement Eclipses“ ist Teil des diesjährigen Kooperationsprojektes von Stiege und Griesbadgalerie. Wobei die Galerie und der öffentliche Raum die eigentliche Ausstellung präsentieren, während die Stiege quasi das Vergangene dokumentiert. Dort wird in zwei Videofilmen der Aufbau der Ulmer Cordal-Invasion gezeigt. Der Spanier, der in Pontevedra und in London Kunst studierte, ist ein stiller, bescheidener Künstler. So hielt er sich bei der Vernissage im Hintergrund. Fast schien es, als würde er sich durch den Applaus unwohl fühlen. Dabei hat Cordal den Beifall verdient, dessen ist sich das Galerieteam sicher.

Seine Männchen sind in Arbeitskleidung, Anzug oder Frack gekleidet. Dem öffentlichen Raum ausgesetzt, hat dies eine humorvolle Wirkung. Witzig allerdings in einem mit viel Nachdenklichkeit, ja auch Traurigkeit gepaarten Sinne. Es sind die Heerscharen der anonymen „leidenden Angestellten“, der grauen Niemande, die das Kapitalsystem am Laufen halten, ohne selbst davon etwas abzuhaben. Sehr bewusst zeigt Cordal seine Figuren als Einsame, Ausgesetzte – als Figuren, die sich fragen, wie sie nur in diese Situation geraten konnten.

In der Griesbadgalerie sieht man dann diese Männchen auch in einem Berg von geschreddertem Papier – inklusive Totenkopfmann. Und Geflüchtete stehen auf Schuttbergen. Es ist ein anrührender wie drastischer Fingerzeig auf das Leid, das vor den Toren Europas zum Alltag geworden ist. Schaut nicht weg, sagt Cordals Kunst. Sie fängt den Betrachter mit einem Lächeln ein. Entlässt ihn aber mit dem Besten, was Kunst auszulösen vermag: ein Staunen, ein Nachdenken, ein geklärter Blick auf die Realität. Eine gute Nachricht zum Schluss: Cordal schenkt der Stadt die installierten Figuren im öffentlichen Raum. Auf dass sie noch lange ihren tiefgründigen Humor entfalten können.

Info Zu sehen sind beide Ausstellungen bis 13. August. Öffnungszeiten: am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Täglich kann man die Figuren bei schönem Wetter ab 18 Uhr an der Stiege betrachten. In der Galerie ist eine Karte mit den Standpunkten der Figuren im öffentlichen Raum zu erhalten.