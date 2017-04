2017-04-12 17:00:00.0

Landkreis Klinik-Parkhaus: Kreisrat fühlt sich übergangen

Wolfgang Schrapp vermisst das Millionen-Projekt auf der Agenda des Bauausschusses. Und sieht darin eine Taktik. Von Jens Carsten

Es gibt Tage, an denen kehrt Kreisrat Wolfgang Schrapp nach eigenem Bekunden frustiert aus den Sitzungen im Landratsamt heim – gestern dürfte so einer gewesen sein. Der Grund: Nach Auffassung des Freien-Wähler-Manns werden wichtige Bauprojekte des Landkreises im Bauausschuss nicht verhandelt, obwohl das Gremium dafür zuständig sein müsste. Konkret hatte Schrapp das neue Parkhaus im Blick, das der Kreis und die Stadt Neu-Ulm gemeinsam an der Donauklinik bauen wollen. Das Millionen-Projekt war Anfang März im Krankenhausausschuss vorgestellt worden (wir berichteten).

Schrapp hätte das Vorhaben auf Landkreisebene allerdings gerne im Bauausschuss behandelt gewusst – dessen Mitglieder seien eben die Experten in Baufragen. Zumal das Parkhaus nach vorliegenden Informationen immerhin eine Million Euro teurer werden soll, als angenommen. Darüber machte Kreisrat Schrapp seinem Ärger gestern Luft: „Manchmal frage ich mich, was ich hier eigentlich noch mache.“

Da half es auch nichts, dass Martin Leberl, der ranghöchste Jurist am Landratsamt, auf die Geschäftsordnung des Kreistags verwies (Paragraf 35): Aus der gehe „eindeutig“ hervor, dass der Krankenhausausschuss für alle Belange der Kliniken zuständig sei. Eben auch für Bauten.

Schrapp hingegen vermutete dahinter eine „Taktik“ der Kreisverwaltung: Den Mitgliedern des Bauausschusses werde die Möglichkeit genommen, ihrer Kontrollfunktion nachzukommen, sagte er nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Fraktion der Freien Wähler wolle sich nun eingehend mit der Geschäftsordnung befassen, die „Spielraum“ für Interpretationen lasse.

Das neue Parkhaus soll auf sieben Ebenen Stellflächen für 350 Autos bieten. Im Krankenhausausschuss war Anfang März darüber gesprochen worden, dass Klinikmitarbeiterinnen aktuell nachts weite Wege durch wenig belebtes Gelände in Kauf nehmen müssten. Zudem wurde darüber gesprochen, ob sich die Stellplatznot an der Donauklinik tatsächlich so dramatisch darstellt, wie mitunter geschildert. Auch von steigenden Kosten war die Rede: Sieben Millionen Euro werde der Bau wohl kosten, und damit eine mehr als zuvor angenommen.

Für Kreisrat Schrapp ein Grund mehr, das Projekt im Bauausschuss gründlich zu prüfen: „Aber der spricht gar nicht mit“, beklagte er nun. Dass etwa die Errichtung eines neuen Operationssaals im Krankenhausausschuss behandelt werde, leuchte ein, so Schrapp. Doch bei dem Parkhaus handele es sich um ein „reines Bauprojekt“, bei dem letztlich die geschlossene Fassade (Lärmschutz) und die dadurch notwendige Lüftungsanlage zu einer „Kostenexplosion“ führten. „Das hat mit dem Krankenhäusern an sich nichts zu tun“, sagte Schrapp. Seiner Ansicht nach verstecke sich die Kreisverwaltung hinter der Geschäftsordnung – möglicherweise um unliebsamer Kritik an den Kosten auszuweichen. „Läuft das noch alles richtig?“, fragte er.

Verwaltungsjurist Leberl verwies auf die Zuständigkeiten der Ausschüsse, die in der Kreistags-Geschäftsordnung festgelegt seien. Seiner Auffassung nach habe sich diese Einteilung „bewährt.“ Der stellvertretende Landrat Roland Bürzle bemerkte, dass ohne diese Regelungen „doppelt gemoppelt“ werde.

Doch Schrapp blieb dabei: Die Geschäftsordnung biete „Raum für Interpretationen“. Diesen wolle man in der Sache des Parkhaus-Baus nun ausloten, kündigte er an.