2017-07-08 08:03:00.0

Neu-ulm Knete fürs Knöllchen

In Neu-Ulms Zentrum fehlt es an Abstellmöglichkeiten für Autos. Das bekommen vor allem Ladeninhaber zu spüren. Einer von ihnen hat nun seine ganz eigene Lösung gefunden. Von Christoph Kölle

Bis vor drei Jahren hatte Rojhan Tangüner noch einen zweiten Friseursalon am Willy-Brandt-Platz in Ulm. Doch den musste er schließen – wegen der Parkplatzsituation, wie er sagt. Für Kunden sei es schier unmöglich gewesen, in der Nähe seines Salons zu parken. Daher betreibt er heute nur noch eine „FAM“-Filiale am Petrusplatz in Neu-Ulm. Doch auch dort plagen ihn die Sorgen seiner Kunden, die oft an der Parkplatzsuche scheiterten und oft viel zu spät zum Termin erscheinen, sagt er. Weil er glaubt, dass sich die Situation in naher Zukunft nicht bessern wird, hat er nun seine ganz eigene Lösung gefunden: Der 37-Jährige fordert seine Kunden auf, Strafzettel zu riskieren – die er dann bezahlen will.

Seine temporäre Lösung: Tangüner zieht Strafzettel bis zu zehn Euro vom Rechnungspreis im Salon ab. Das Angebot läuft seit wenigen Tagen und soll bis Ende August andauern. „Ich will mit der Aktion aber keinesfalls Falschparker unterstützen, die ihr Fahrzeug beispielsweise auf Behindertenparkplätzen abstellen“, betont Tangüner. Ebenso wenig möchte er sich mit der Stadt anlegen. Er hofft vielmehr, einen Impuls und einen Anstoß zur Problemlösung geben zu können.

Durch die Schließung des Parkhauses am Bahnhof vor ziemlich genau einem Jahr, habe der Saloninhaber eine deutliche Änderung bemerkt. „Dadurch sind uns von heute auf morgen knapp 400 Stellplätze weggebrochen“, sagt er. Bis dahin sei die Parksituation „einer der größten Vorteile von Neu-Ulm“ gegenüber der Schwesterstadt gewesen. Jetzt seien die Tiefgarage am Petrusplatz und die Straßen drum herum die einzigen Möglichkeiten für seine Kunden, in der Nähe des Friseurs zu parken.

Doch die Auslastung der Tiefgarage sei aber derart hoch, dass es meist zu längeren Wartezeiten komme. Das bestätigt auch eine Analyse der Stadt Neu-Ulm aus dem Jahr 2015, nach der die insgesamt 118 Stellplätze dort, über den Tag zu mindestens 90 Prozent belegt sind. Dadurch werde der Terminplan im Friseursalon massiv beeinflusst. Und diejenigen, die am Straßenrand parken“, sagt Tangüner, „die sitzen natürlich auf heißen Kohlen, weil der Parkschein ausläuft und sie einen Strafzettel befürchten müssen.“

Sandra Lützel, Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm, sagt: „Wir sind uns darüber bewusst, dass wir über zu wenig Parkplätze in der Innenstadt verfügen.“ Allerdings könne man sich bei der Stadtverwaltung „keinen Parkraum aus den Rippen schneiden“. Das plötzliche „Wegbrechen“ des Parkhauses am Bahnhof habe die Stadt vor Probleme gestellt. Damals musste es aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Allerdings habe die Stadt laut Lützel dafür Stellplätze in der Glacis-Galerie sowie im Industriegebiet, besonders für Pendler, geschaffen. Zudem sei dieses Jahr ein erster Entwurf beschlossen worden, wonach der Heiner-Metzger-Platz unterbaut werden und die Ludwigstraße umgestaltet werden sollen. Damit wolle die Verwaltung nach dem Stadtjubiläum 2019 beginnen. Bis dahin müssten die bereits bestehenden Abstellplätze genutzt werden. Lützel zählt unter anderem das Parkhaus am Augsburger-Tor-Platz, die Parkplätze am Rathaus sowie am Edwin-Scharff-Haus auf.

Für Tangüner sind diese Möglichkeiten eher wenig hilfreich. „Meine Kunden kommen oft von außerhalb, die kann ich zum Parken ja nicht bis ans Edwin-Scharff-Haus schicken“, sagt er. Aber neben der Qualität der Arbeit, „ist ein Parkplatz das A und O“. Seine Kunden hätten sich bereits ununterbrochen beschwert. Und letztlich würde das Problem ja nicht nur ihn hart treffen, „sondern jedes Unternehmen hier in der Nähe“.

Erstes Feedback für die Strafzettel-Aktion habe er bereits von einigen Kunden erhalten. Sie freuen sich, „dass endlich jemand etwas dagegen unternimmt“.