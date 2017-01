2017-01-10 10:55:00.0

Neu-Ulm Kommando Halleluja

Die „USA Gospel Singers“ verbreiten im Edwin-Scharff-Haus Lebensfreude. Dabei haben sie lokale Unterstützung. Von Florian L. Arnold

Fetzige Musik, ansteckende Lebensfreude, gute Laune – dass die Basis für einen tollen Konzertabend das Liedgut ist, mit dem die Sklaven in Amerikas Südstaaten ihr Leid und ihre Unterdrückung bewältigten, konnte man sich bei dem bunten Konzertabend der „USA Gospel Singers“ nur schwer in Erinnerung rufen.

Gute Laune und Entertainment der amerikanischen Art standen im Vordergrund des Auftritts, der die afroamerikanischen Sänger im Rahmen ihrer aktuellen Europatournee auch ins Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus führte. Gleich vom ersten Takt an gab es ausdrucksstarke Gospel- und Soulmusik. Mal mehr, mal weniger passend wurden in den Hintergrund Bilder von Kirchen, Kreuzen, von der Bibel und von Friedenstauben eingeblendet.

Die faszinierenden Stimmen der sechs Sänger beeindruckten nicht nur als harmonischer Klangkörper, sondern auch in vielen Solopassagen. In ihren wallenden, traditionellen Gewändern überzeugten die „Original USA Gospel Singers“ mit Klassikern wie „Let My People Go“ und „Swing Low“. Fast schon im Gewand eines Rock-Stückes dagegen „Lord – You Rock My Soul“ und „Amen“. Eine schöne Referenz an die Pointer-Sisters, die den Gospelboom mitbegründeten, erwiesen die Sängerinnen mit einem swingenden Arrangement von „Old Time Religion“. Mit einem Medley wurde dann ein ganzes Feuerwerk von gern gehörten Gospelhits wie „He’s Got The Whole World“ und „Down By The Riverside“ abgebrannt.

Für die musikalische Unterstützung der Sänger sorgten zwei Bandmitglieder am Piano und am Schlagzeug – an letzterem ein bekannter Name: Bernard Flegar. Der Jazz-Schlagzeuger, der schon mit Chris Barber und anderen Jazzgrößen auf Tournee war, ist auch aus der hiesigen Musikszene nicht wegzudenken. Seine passgenaue Begleitung sorgte dafür, dass die Nummern alle Facetten von Blues bis Rock perfekt ausspielen konnten. Mit einer quirligen Fassung von „Halleluja“ bekam das ursprünglich nicht als Gospel geschriebene Werk aus Händels „Messias“ einen starken Soul-Stempel verpasst.

Ohnehin wurde eingegospelt und verbluest, was das Zeug hielt. Auch der irischstämmige Tränendrücker „Amazing Grace“ klang so, als wäre er nie etwas anderes gewesen als reiner Gospel. Und bei den Evergreens „Go, Tell It On The Mountain“, „Mary’s Little Baby“ und „Silent Night“ kam noch einmal Weihnachtsfeeling auf, zur Freude des Publikums, das mit Szenenapplaus dankte.

Auch die Zugaben ließen keine Wünsche offen: „Oh When The Saints“, „Happy Day“ und „Kumbaya“ hoben die Zuhörerschaft wie von selbst aus den Stühlen.