2017-01-03 10:06:00.0

Landkreis Kommentar: Der Kreischef steht mitten in der Klinikmisere

Warum Landrat Thorsten Freudenberger Kreischef in diesem Jahr seine wohl größte Aufgabe als Politiker bevorsteht. Von Jens Carsten

Nach 20 Jahren in der Politik kann ihn so leicht nichts mehr erschrecken: Diese Bilanz hat Landrat Thorsten Freudenberger sinngemäß im Interview mit unserer Zeitung gezogen. Die Aussage nimmt man ihm durchaus ab: Seit seiner Wahl im Jahr 2014 haben viele Landkreisbürger den CSU-Mann als klugen, sachorientierten Moderator mit Fingerspitzengefühl kennengelernt. Das hat er zum Beispiel bewiesen, als die große Flüchtlingswelle die Region erreichte und in kurzer Zeit viele Menschen untergebracht und versorgt werden mussten. Das brachte die Mitarbeiter des Landratsamts mitunter an die Leistungsgrenze. Dennoch konnte man den Eindruck gewinnen, dass unermüdlich gearbeitet wurde – unaufgeregt aber auf Effizienz bedacht. Und so würde mancher Kenner den Stil des Behördenchefs beschreiben.

Doch wer Thorsten Freudenberger Ende November 2016 kurz nach dem Bekanntwerden der ganzen Tragweite des Klinikdebakels traf, erlebte ihn bislang ungewohnt: Ein wenig erschrocken wirkte der sonst besonnene und souveräne Politiker denn doch, auch etwas ratlos und um Fassung bemüht. Die soeben entdeckten Millionenverluste und die darauf folgende Entbindung des Klinikdirektors von dessen Aufgaben hatten den Landrat offensichtlich arg mitgenommen. Schon damals dürfte er geahnt haben, dass die in die tiefroten Zahlen gerutschten Krankenhäuser ihn vor seine bisher größte Herausforderung als Politiker stellen werden. Die Aufgabe steht: Es muss ein Rettungskurs eingeschlagen werden: Wirksam und schnell – bevor neue Verluste auflaufen, die aus Steuergeldern bezahlt werden müssen. Und dann ist da noch der Bürgerentscheid zur Wiedereröffnung der Illertisser Geburtenstation, der trotz aller Sparmaßnahmen umgesetzt werden muss.

So gesehen hat Freudenberger wohl recht, wenn er annimmt, dass in dieser Sache noch einiges auf ihn zukommen wird. Trotz allem zeigt sich der Landrat zuversichtlich – und auch das nimmt man ihm ab. (Jens Carsten)