2018-01-30 05:59:00.0

Senden Kommt ein Gebetsraum ins ehemalige Schützenheim?

Der türkische Verein Senden will das Immergrün-Haus im Gewerbegebiet kaufen. Die Räte signalisieren Zustimmung, eine Sache fehlt jedoch noch. Von Carolin Oefner

Der Verein Türkisches Haus will das ehemalige Schützenheim Immergrün kaufen. Im Haus soll ein Gebetsraum eingerichtet und auch die Vereinsgaststätte wiederbelebt werden, die seit dem Auszug der Schützen leer blieb. Wenn alles klappt, „kann jeder bei uns vorbeikommen und dort essen und trinken“, sagt Stadtrat und Vereinsmitglied Yusuf Cinici.

Bisher verbietet der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet hinter der Feuerwehr Einrichtungen für religiöse Zwecke. Deswegen stellte der türkische Verein im Bauausschuss einen Antrag, den Bebauungsplan zu ändern. Die Kosten dafür würde der Verein übernehmen. Bernd Bachmann (SPD) präsentierte jedoch in der Sitzung eine Alternative: eine Nutzungsänderung – diese würde nichts kosten.

ANZEIGE

Verein will nur einen Raum zum Beten

Ähnliches wurde bereits vor Jahren beim derzeitigen Gebetsraum des Vereins beschlossen, der gemietete Standort befindet sich in der Daimlerstraße. Der Verein will sich nun etwas eigenes suchen, das Schützenheim kostet rund 350000 Euro. Cinici beruhigt, dass der Verein nicht an einer Moschee oder Ähnlichem interessiert sei, „wir wollen wie bisher nur einen Raum zum Beten“. Es werden auch keine Baumaßnahmen vorgenommen.

Bürgermeister Raphael Bögge wies darauf hin, dass im Ausschuss keine Änderung der Nutzung beschlossen werden könne, da noch nicht offiziell beantragt sei, wie der Verein das Gebäude nutzen will. Rainer Strobel (CSU) schlug deswegen vor, das Thema zu vertagen. Der türkische Verein solle eine Bauvoranfrage stellen, in der schwarz auf weiß stehe, was er im ehemaligen Immergrün-Gebäude plane. Der Vertagung stimmten alle Räte zu, die Stadt will das Thema nun mit dem Landratsamt besprechen.

Die Räte signalisierten ihre Zustimmung, sollte die Änderung möglich sein. Die Freien Wähler waren dagegen. Die religiöse Nutzung sei damals mit Absicht rausgenommen worden aus dem Bebauungsplan, sagte Edwin Petruch. Die Andacht und Ruhe eines Gebetsraums passe nicht zum Trubel eines Gewerbegebiets und zur Feuerwehr.