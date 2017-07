2017-07-13 13:01:00.0

Sanierung Kosmetik für den Aufheimer Hochbehälter

Das Gebäude für die Trinkwasserversorgung wird saniert. Was danach damit passiert. Von Carolin Oefner

Er liegt etwas versteckt hinter Bäumen, wer nicht genauer hinsieht, bemerkt das Gebäude in Zylinderform vielleicht gar nicht. Dabei ist der Hochbehälter in Aufheim wichtig. Er gewährleistet, dass die Haushalte in den Stadtteilen Aufheim, Wullenstetten, Witzighausen und Hittistetten – die in der Hochzone der Wasserversorgung liegen – immer Trinkwasser zur Verfügung haben. Damit ist der Trinkwasser-Hochbehälter nach Angaben der Verwaltung von elementarer Bedeutung für die Versorgung in der Stadt Senden.

Umso wichtiger ist auch die Entscheidung des Werkausschusses, den Behälter zu sanieren. Einstimmig haben die Räte das in der jüngsten Sitzung beschlossen. Denn die Betonkonstruktion leidet unter mehreren altersbedingten Mängeln. Kein Wunder: Der Hochbehälter wurde im Jahr 1956 errichtet.

Ein Teil ist seit 40 Jahren stillgelegt

Der Trinkwasserbehälter besteht aus zwei zylindrischen Kammern – der von außen sichtbare obere Teil wurde vor ungefähr 40 Jahren stillgelegt. Die untere Kammer mit einem Volumen von rund 800 Kubikmetern ist noch in Betrieb – muss aber dringend saniert werden.

Nach Angaben der Ingenieurgesellschaft für Bauwerkserhaltung IGB aus Bad Waldsee bestehen an dem Gebäude Schäden an den Betonbauteilen sowie an den Rohren. Diese bestehen überwiegend aus Asbest und müssen somit erneuert werden. Ebenso die Ablaufrohre aus Metall, die stark angegriffen sind. Zudem ist die Beschichtung an den Wänden abgenutzt und an der Unterseite der Decke haben sich viele Ablagerungen gebildet.

Das Ingenieurbüro IGB hat den Stadträten zwei Varianten für eine Sanierung vorgeschlagen: Einmal eine umfassende Erneuerung des Hochbehälters, der damit 50 weitere Jahre genutzt werden kann – für rund 150000 Euro. Die günstigere Möglichkeit kostet rund 100000 Euro, dafür halten die Sanierungen das Gebäude aber auch nur etwa zehn Jahre lang in Schuss.

Die Stadt hat konkrete Pläne

Die zehn Jahre reichen jedoch für die Pläne der Stadt. Die Wasserversorgung in Senden soll mit einem Behälter in Witzighausen optimiert werden. Dann können die beiden Gebäude in Aufheim und Wullenstetten in etwa zehn Jahren aufgelöst werden. So haben die Räte das weitere Vorgehen dann auch beschlossen.

Gleichzeitig haben sie die Mittel für den Bau einer Verbindungsleitung zwischen den Stadtteilen Aufheim und Hitti-stetten genehmigt. Diese ist für die zukünftige Wasserversorgung in Senden und den Stadtteilen wichtig. Sie wird in zwei Schritten vom Ingenieurbüro Jellen und Co. aus Kempten realisiert. Die Kosten: insgesamt rund 105000 Euro.