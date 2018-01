2018-01-20 06:03:00.0

Haushalt Kredite: Übernimmt sich Senden?

Noch bevor es in die Beratungen zum Haushalt geht, kritisieren die Fraktionen den Entwurf: Die finanzielle Lage in der Stadt sei so bedenklich, dass gehandelt werden muss. Von Carolin Oefner

In der Sendener Kommunalpolitik geht es vor den anstehenden Haushaltsberatungen ins Eingemachte. Noch bevor das Papier am kommenden Dienstag erstmals in einer öffentlichen Sitzung auf dem Tisch liegt, taucht ein kritisches Schreiben an den Rathauschef Raphael Bögge auf – entworfen und verschickt von allen Fraktionen im Sendener Stadtrat. Der Bürgermeister freut sich nach eigener Aussage über die „wertvollen Hinweise“, reagiert darauf und möchte auch am Dienstag einen Vorschlag machen.

Es geht mal wieder ums liebe Geld. Senden stehe zwar dieses Jahr noch vergleichsweise stabil da, doch für die folgenden Jahre sehe die finanzielle Lage düster aus, mahnen die Fraktionen. Sie nehmen die mittelfristige Finanzplanung in den Blick, die bis zum Jahr 2021 reicht. Diese zeige „einen drastischen Anstieg der Verschuldung“ und sehe „alleine in den kommenden drei Jahren eine Kreditaufnahme von rund zehn Millionen Euro“ vor. Was jeder Häuslebauer weiß: Irgendwann müssen diese Kredite auch wieder abbezahlt werden. Und auch diese Summe bemängeln die Stadträte: Im Jahr 2021 werden laut Plan über eine Million Euro für die Tilgung fällig, die Jahre davor ist es etwas weniger.

ANZEIGE

Finanzplanung ist nur grobe Richtlinie

Bürgermeister Raphael Bögge versucht, zu beruhigen: Die Finanzplanung sei lediglich eine grobe Richtlinie. So weit in die Zukunft lasse sich nicht sagen, was passieren wird. Kredite seien zwar vorgesehen, „aber ob wir sie brauchen, weiß heute keiner“, sagt er. Und erinnert daran, dass in den vergangenen drei Jahren keine aufgenommen wurden. Eine Planung über 2018 hinaus sei schwierig. „Was richtig ist: Wir brauchen eine Priorisierung der Projekte.“ Denn 2019 wären elf Millionen an Investitionen geplant. Diese Summe und daraus entstehenden Kredite können „in dieser Höhe aus Sicht der Verwaltung nicht geleistet“ werden, schreibt der Bürgermeister selbst im Vorwort zum aktuellen Haushalt.

Diese Aussicht belastet die Stadträte derart, dass sie nur noch die Pflichtaufgaben wie den Kita-Ausbau als machbar ansehen. Zudem einige der bereits versprochenen Projekte, wie die Ausstattung der Feuerwehren, ist zu hören. Anderes wollen sie stoppen, darunter weitere Gutachten zur Webereihalle und einen städtebaulichen Wettbewerb für das Gelände. Das steht in einem Antrag, der nach dem Willen der Fraktionen am Dienstag im Hauptausschuss verhandelt werden soll.

In dem Schreiben an den Bürgermeister kritisieren die Räte, dass er (Groß-)Projekte in Aussicht gestellt habe, wie die Sanierung der Webereihalle mit Umbau zu einem Museum sowie die Gestaltung von Dorfplätzen. „Angesichts der Haushaltszahlen ist dieses Verhalten unverständlich“, so die Räte. Zur Webereihalle gibt es unterschiedliche Auffassungen. Bögge weist diesen Vorwurf zurück: Das habe er nie gesagt. Georg Schneider (SPD) bekräftigt, genau dies von mehreren Seiten gehört zu haben.

Stadträte wollen Vorschläge von der Verwaltung

Das Webereigelände, so Bögge, müsse entwickelt werden, da nur dadurch am Ende Geld in die Kassen komme. Er wolle ebenso keine Schulden machen. Doch aus dem, was die Stadt besitze, müsse man Einnahmen generieren. Und es brauche Gutachten zur Halle, weil sonst nie über die Zukunft des Gebäudes entschieden werden könne. Und fragt, ob die Stadt den Weg der vergangenen Jahrzehnte, nämlich nichts zu machen, weiter fortsetzen solle? Die Stadträte sind der Meinung, dass es genug Gutachten gibt, die Statik sei etwa geprüft worden. Und dass dieses Projekt dennoch nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommune gehöre. „Wir müssen schon in diesem Jahr anfangen zu sparen und uns einen Puffer für die kommenden Jahre bilden“, sagt Schneider.

Wo genau gespart werden kann, ist noch unklar. Die Fraktionen haben die Weberei und den städtebaulichen Wettbewerb zur Innenstadt angedacht, wobei sie den Parkplatz Blumenweg davon ausschließen. Wichtig seien nun erst mal der Bahnhof sowie Schulen und Kindergärten. „Es ist enttäuschend, dass der Bürgermeister zwar rät, Projekte zu überprüfen, aber selbst keinen einzigen Vorschlag macht“, sagt Schneider. Bögge betont, dass all diese Projekte vom Stadtrat beschlossen worden seien und er nicht entscheiden wolle, welches auf die lange Bank geschoben wird. Das lässt Schneider nicht gelten: „Er will dass wir entscheiden, damit er uns den schwarzen Peter zuschieben kann.“ Dabei habe die Verwaltung die Beschlüsse schließlich jedes Mal empfohlen.

Bereits im vergangenen Jahr herrschte während der Beratungen unterkühlte Stimmung im Gremium. Am Ende wurde der Haushalt mit Bauchschmerzen seitens der Stadträte beschlossen – der Bürgermeister stimmte jedoch gegen seinen eigenen Etat. Er wollte mehr Personal für die Verwaltung.