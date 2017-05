2017-05-09 07:00:00.0

Neu-Ulm Krötenretter haben alle Hände voll zu tun

Im Frühjahr sind Frösche und Co. unterwegs. Warum die Tiere heuer schon früher wanderten als sonst.

Das Leben eines Froschs ist gar nicht so lustig. Es beginnt als kleines, dunkles Ei, ist nach zehn Tagen bereit zum Schlüpfen und erst nach drei Monaten kann die Kaulquappe am Land leben – und dann beginnt erst das gefährliche Leben eines kleinen Frosches: Auf der Suche nach einem Platz, um die Eier abzulegen, wird ihnen oftmals schon die Straßenüberquerung zum Verhängnis. Damit die Tiere nicht von einem Auto erfasst werden, gibt es an vielen Strecken in der Region Amphibienzäune, wie zwischen Finningen und Neu-Ulm. Doch diese reichen oftmals nicht aus. Der Bund Naturschutz und rund 50 Freiwillige halfen daher den Kröten, Fröschen oder Molchen. Knapp 2000 Tiere konnten so gerettet werden.

Bereits zwischen 14. März und 10. April fand dieses Jahr die Amphibienwanderung statt. Das ist laut den Naturschützern deutlich früher als in den vergangenen Jahren. Wie Bernd Kurus-Nägele, Geschäftsführer des Bund Naturschutzes in Neu-Ulm, erklärt, liegt der Grund dafür in der Witterung: Denn anders als die meisten Menschen wandern die Tiere am liebsten, wenn es nass und kalt ist. Temperaturen um die fünf Grad Celsius und leichte Regenfälle sind daher für sie ideal.

Hauptsächlich hüpfen die Frösche und Kröten über Straßen in der Nähe von Wäldern, die an Tümpel oder Weiher grenzen. Daher appelliert Kurus-Nägele, dass Autofahrer gerade in diesen Bereichen besonders aufpassen müssen: „Die Geschwindigkeit sollte angepasst werden und wenn nötig fährt man im Schritttempo.“ Insbesondere Kröten seien gefährdet, überfahren zu werden. Sie bewegen sich nur langsam fort und verharren in einer Schreckstellung, sobald Scheinwerferlicht auf sie fällt. Und auch wenn sie nicht direkt überfahren werden, können die Tiere vom Luftwirbel des Autos erfasst und so getötet werden.

Eine vorsichtigere Fahrweise kommt nicht nur den Amphibien zu Gute. Denn Kurus-Nägele betont, dass die Tiere wertvolle Nützlinge für uns Menschen sind. Als Schädlingsvernichter würden sie eine Vielzahl von Insekten, wie beispielsweise die Stechmücken, fressen. „Wenn wir keine Amphibien oder Fledermäuse mehr hätten, dann würden wir es im Sommer kaum noch aushalten“, ist sich der Neu-Ulmer Naturschützer sicher.

Doch nicht nur der Verkehr macht den Fröschen und Kröten zu schaffen. So verlieren die Tiere immer mehr ihren Lebensraum, weil Flächen bebaut werden. Eine Todesfalle für Frösche sei der Winterschlaf: So vergraben sich die Tiere ungefähr zehn Zentimeter unter dem Boden und verharren dort. „Wenn mit schwerem Gerät über die Felder gefahren wird, dann werden die Frösche einfach erdrückt“, sagt Kurus-Nägele. Der Bund Naturschutz plädiert daher für mehr Rücksichtnahme auf Amphibien. Immer mehr Arten müssen auf die Rote Liste der gefährdeten Tiere aufgenommen werden. So sind 13 von 19 heimischen Amphibienarten bedroht.

Doch nicht immer kann man den Tieren helfen. So zum Beispiel bei der Rückwanderung – also wenn die Tiere in den Sommermonaten vom Laichen wieder in trockenere Gefilde hüpfen. Das zieht sich über mehrere Monate und ist an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden. Kurus-Nägele gibt daher zu bedauern: „Wir schaffen es leider personell und zeitlich nicht, die Rückwanderung zu unterstützen. Wir wären dann morgens bis abends nur am Aufsammeln der Frösche.“ (az, dp)

Hinweise Viele tote Amphibien auf der Straße und es ist kein Schutzzaun in der Nähe? Angaben dazu an den Bund Naturschutz: Tel. 0173/3249171