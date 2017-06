2017-06-04 08:57:00.0

Ulm Kuchen für alle

Wie im Ulmer Dichterviertel ein Café etabliert wird, bei dem es nicht um Konsum und Profit geht. Von Dagmar Hub

Welcher Kuchen könnte besser ins Café Blau passen als eine Blaubeer-Sahne-Rolle? Mit viel Liebe versuchen Heike Reith, die die Biskuitroulade mit der fruchtig-blauen Füllung gebacken hat, und Sabine Nitsche, das Café Blau in der Gartenstraße 11 in der Ulmer Weststadt als Treffpunkt für unterschiedlichste Gäste zu etablieren. Seit drei Wochen gibt es das Café, in dem Kaffee und Kuchen zum Non-Profit-Preis angeboten werden, bei dem jeder Gast aber gern ein bisschen mehr zahlen darf, wenn es sein Geldbeutel zulässt.

Diese Preisgestaltung ist eine der Besonderheiten des Cafés im Dichterviertel, das die Wohnqualität im durch Straßen und Bahngleise abgeschlossenen Quartier heben soll. Vor allem Senioren und Menschen mit Migrationshintergrund leben in dem Viertel, und das soziale Projekt eines Cafés als Treffpunkt zur Begegnung soll helfen, das Miteinander im Quartier zu gestalten.

Die Räume im Haus Gartenstraße 11, die der Ulmer Heimstätte gehören, haben bereits eine Geschichte als Treffpunkt und Begegnungsstätte – ursprünglich 2008 als Dichterviertel-Treff eröffnet. Als das Programm auslief, entstanden die „Kulturenküche“ und das Café Aleman, gefördert mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). „Das waren die letzten Projekte, die mit ESF-Mitteln liefen. Ohne die Förderung fielen die Räume ein bisschen in einen Dornröschenschlaf, weil ein solcher Treff nur mit Ehrenamtlichen nicht zu stemmen ist“, berichtet Heike Reith, die von Beruf eigentlich Buchhändlerin ist, seit zehn Jahren aber im sozialen Bereich tätig ist. Sie lebte zeitweilig im brasilianischen Sao Paulo und „brennt für diese Arbeit“, wie sie erzählt. Mit Gästebefragungen versuchen sie und Sabine Nitsche derzeit, die Bedürfnisse der Café-Besucher kennenzulernen. Ein kleines Mittagsangebot wünschen sich Besucher beispielsweise und eine Tageszeitung im Café, die man lesen könnte, wofür es aber einen Sponsor braucht. Heike Reith hätte gerne einmal pro Woche Abendveranstaltungen - Vorträge mit weit gespannten Themen von Reiseberichten bis hin zum Umgang mit Patientenverfügungen. Abende mit Musik oder Lesungen, mit Zaubern oder Gesang wären ihre Sehnsucht fürs Café. „Aber dazu benötigen wir eine größere Gruppe von Ehrenamtlichen, die die Zeit haben, so ein Angebot mitzutragen.“ Eine Perspektive fürs (von der Stadt Ulm, der Ulmer Heimstätte, der Sanierungstreuhand Ulm und der UWS geförderte) Café, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, wäre die Vermietung für Geburtstagsfeiern, für Workshops oder beispielsweise an Selbsthilfegruppen für Veranstaltungen.

Unter ihren Cafébesuchern sind neben Bewohnern des Dichterviertels auch Ulmer Schüler, die die frisch gebackenen Waffeln im Café lieben, berichtet Heike Reith. Ein anderer Gast betritt das Café Blau mit der Frage, ob es ein offenes Internet gibt, das er mit seinem Smartphone nutzen könnte - eine Anfrage, die Heike Reith sofort positiv beantworten kann.

Mitarbeit Das Café Blau sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben. Wer sich an der Theke, durch das Backen frischer Kuchen, durch kreative Kulturangebote oder mit eigenen Ideen einbringen möchte, kann sich im Café an Heike Reith oder Sabine Nitsche wenden. Das Café Blau ist von Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.