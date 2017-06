2017-06-11 18:56:00.0

Ulm Kumpeltyp aus dem Norden

Tanzen und Schwitzen sind bei Axel Bosse im ausverkauften Ulmer Zelt Ehrensache. Aber auch ernste Töne beherrscht der 37-jährige Deutsch-Pop-Rocker. Von Franziska Wolfinger

„Außerhalb der Zeit“ heißt die Nummer, mit der Bosse sein Publikum im Ulmer Zelt begrüßt. „Außerhalb der Zeit“ könnte auch der Titel des folgenden Konzerts sein, bei dem der Musiker die Zeit vergessen werden lässt. Er selbst ist dabei eher außer Rand und Band: Sobald die Musik einsetzt, kann der Sänger nicht mehr stillhalten. Er springt und tanzt zwischen seiner Band herum. Der 37-jährige Axel Bosse, eigentlich eher ein unauffälliger Kumpeltyp, gibt auf der Bühne Vollgas. Nach dem ersten Lied sind seine Haare nass geschwitzt, nach dem fünften ist auch das schwarze T-Shirt durch und gegen Mitte des Konzerts tropft der Schweiß beständig von Bosses Ellbogen. Seine geballte Energie und die lockeren, tanzbaren Lieder animieren nahezu jeden der mehr als 1100 Leute im ausverkauften Zelt zur Bewegung.

Im Norden ist Bosse, der 2005 sein erstes Album veröffentlichte, schon längst ein Star: Als er mit seiner aktuellen Tour in Hamburg war, kamen rund 7500 Fans. Doch inzwischen ist er ein gesamtdeutsches Phänomen. Mit seiner neuesten Platte „Engtanz“ schaffte er es vergangenes Jahr zum ersten Mal auf Platz eins der Albumcharts.

Dass Bosses Lieder aus eigener Feder stammen, merkt man. Denn die Texte passen ganz einfach zu diesem Typen auf der Bühne, der gerne tanzt und sich nicht daran stört, dass es etwas ungelenk aussieht. Wenn er von früher erzählt, wirkt echt und sympathisch. Ein bisschen er wie ein alter Bekannter, den man nach langer Zeit wieder trifft. Zum Beispiel, wenn er sich an seinen ersten Zelt-Besuch vor sechs Jahren erinnert. Der Auftritt damals war bei Weitem nicht ausverkauft. Aber er sei ihm, dank Lagerfeuer und Weißweinschorle, trotzdem in bester Erinnerung geblieben, erzählt der gebürtige Braunschweiger. Dann nimmt er seine Zuhörer mit auf längst vergangene Familienurlaube, wie sie viele selbst erlebt haben. In „Alter Strand“ geht es um schöne Wochen auf Amrum und die immer gleichen Leute, mit denen er als Jugendlicher dort das beste Bier der Welt getrunken hat.

Ernst wird er, wenn er seinen Song „Istanbul“ ankündigt, eine Liebeserklärung an die Metropole am Bosporus. Für Bosse ein wichtiges Thema, seine Ehefrau Ayse stammt aus der Türkei. Statt um Liebe, verpasste Chancen oder die gute alte Zeit geht es an der Stelle kurz um Politik. Für die Zukunft wünsche er dem Land vor allem Freiheit, sagt der Sänger.

Begleitet wird Sänger Bosse von seiner gleichnamigen siebenköpfigen Band, die ihn auch mit Cello und Trompete unterstützt. Richtig laut wird das Publikum noch einmal, als der Musiker endlich zu seinen Hits „Dein Hurra“ und „Die schönste Zeit“ kommt. Die hatte er sich bis kurz vor Schluss aufgehoben. Bei den beiden Songs kann fast jeder im recht textsicheren Publikum mitsingen.