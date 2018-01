2018-01-27 06:00:00.0

Pfaffenhofen Kur für eine stattliche Eiche in Volkertshofen

Vor fünf Jahren hat sich der gefährliche Prozessionsspinner in einem Baum in einem Wohngebiet eingenistet. Nun gibt es wohl eine Lösung für das Problem. Von Willi Baur

Die stattliche Eiche am Mittleren Eschachweg im Pfaffenhofer Ortsteil Volkertshofen darf vorerst stehen bleiben. Rettung verspricht womöglich ein neuartiges Insektizid gegen den Eichenprozessionsspinner. Der hatte den Baum vor rund fünf Jahren befallen. Auch Anwohner zeigten sich mit der vom Marktgemeinderat am Donnerstag getroffenen Lösung zufrieden.

Ihre Hoffnung stützt sich auf ein vom Landratsamt empfohlenes Verfahren. Dabei wird besagtes Mittel nicht versprüht, sondern auf den Stamm aufgetragen. „Negative Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung sind dadurch nicht zu befürchten“, berichtete Kerstin Lutz, die Leiterin des Ordnungsamts im Rathaus. Weitere Vorteile seien die sehr geringen Kosten und die Tatsache, dass die Baumbehandlung vom eigenen Bauhof übernommen werden könne. Ferner muss der Baum Lutz zufolge dann nur noch im zweiwöchigen Rhythmus beobachtet werden.

Demgegenüber habe das bisherige Verfahren eine wöchentliche Kontrolle erfordert. Gleichwohl sei ein Erfolg bislang ausgeblieben, wie sich mehrere Anwohner in einem Schreiben an den Markt beklagt und in diesem Zusammenhang die Fällung der Eiche gewünscht hatten. Dies jedoch ausschließlich der gesundheitlichen Risiken wegen. „Wir wollen den Baum ja gar nicht entfernt haben, aber ohne Lösung haben wir auf Dauer ein großes Problem“, sagte eine junge Mutter nach der Sitzung unter beifälligem Nicken weiterer Betroffener. Sie hatten die Debatte im Gremium ebenfalls verfolgt und bestätigten die mit dem Eichenprozessionsspinner verbundene eingeschränkte Nutzung ihrer Gartenanlagen.

Vor allem im Frühsommer, wenn die Raupen des an sich harmlosen Nachtfalters zu Tausenden aus der Krone kriechen. Denn in einem bestimmten Stadium bilden die Larven giftige Brennhaare aus. Ein Kontakt mit ihnen kann heftige allergische Reaktionen auslösen: Reizungen der Haut und Augen sind möglich, aber auch gefährliche Schwellungen der Atemwege. Wobei mitnichten nur Menschen gefährdet würden, wie die Anwohnerin berichtete: „Auf Anraten unseres Tierarztes schützen wir auch Hund und Katze.“

Bisher waren die Raupen, die sich tagsüber in größeren Nestern aufhalten, jeweils regelmäßig abgesaugt worden. Wie Kerstin Lutz berichtete, übernahm dies zunächst der Bauhof, im vergangenen Jahr dann ein Fachbetrieb. Insofern verspreche das jetzt vereinbarte Verfahren nicht nur mehr Erfolg, sondern auch einen deutlich geringeren Aufwand.

Der von Marktrat Maximilian Spleiß (FWG) befürchtete Einsatz einer Hebebühne ist demnach nicht erforderlich, weil das Insektizid nur bis zu einer Höhe von zwei Metern aufgetragen werden muss. „Eine sehr erfreuliche Entwicklung“, sagte auch Bürgermeister Josef Walz. Die bisherige Lösung sei „nicht befriedigend“ gewesen, „deshalb sollten wir es mit dem neuen Verfahren einfach probieren“.

Der Vorschlag des Rathauschefs: „Bei einem Erfolg freuen wir uns. Andernfalls müssen wir wieder nachdenken.“ Davon angetan zeigte sich auch Markträtin Claudia Walk (FWG), die sich des Falles speziell angenommen hatte: „Das klingt sehr erfreulich. Hoffen wir, dass es wirkt.“ Allerdings: Anlass zum Handeln sieht sie auch für den Friedhof, dort mit einem zusätzlichen Problem: „Viele Besucher wissen nicht um die Risiken.“

Die betroffenen Bäume seien bereits für eine Behandlung vorgemerkt, beruhigte die Ordnungsamtschefin. Nur Markträtin Hildegard Feurich-Kähn (SPD) war noch unsicher. Ihr fraktionsübergreifender Einwurf: „Warum fragen wir nicht unseren Fachmann?“ Die Antwort von Dominik Wansing (Grüne), Marktrat und Fachbereichsleiter Grünflächen im Bauhof in Personalunion, kam prompt: „Ich bin voll dafür.“