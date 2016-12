2016-12-30 13:00:00.0

Senden Ladendieb in Senden greift Polizisten an

Die Polizei stellte einen Ladendieb in Senden zur Rede. Doch der setzte sich zur Wehr. Vor allem bei der Hausdurchsuchung in Illertissen.

Ein renitenter Ladendieb hat am Mittwochnachmittag in einem Elektronikmarkt in Senden mehrere Smartphones eingesteckt und wollte das Gebäude verlassen, ohne zu bezahlen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Diese stellte fest, dass der 28-jährige mehrfach vorbestrafte Mann vier Handys im Wert von 480 Euro eingesteckt hatte. Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der Täter uneinsichtig und beschuldigte einen Verkäufer sogar, ihn zur Tat angestiftet zu haben.

Die Polizei fuhr daraufhin zum 28-Jährigen nach Hause, um seine Wohnung in Illertissen zu durchsuchen. Dort beleidigte der Mann die Polizisten widersetzte sich ihnen – so sehr, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Diese wollten gerade das Wohnhaus verlassen, da stieß der Mann im Treppenhaus einen dort aufgestellten Blumenstock absichtlich um, sodass dieser aus einer Fallhöhe von mehr als drei Metern nach unten in Richtung eines gerade vorbeigehenden Polizeibeamten fiel. Ein anderer Beamter hatte dies beobachtet und konnte seinen Kollegen gerade noch zur Seite ziehen – gerade noch rechtzeitig, denn somit verfehlte der Blumenstock den Mann und zerschellte stattdessen auf dem Boden. Die Beamten machten kehrt und nahmen den 28-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, falscher Verdächtigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter schwerer Körperverletzung. (az)