2017-01-16 12:56:00.0

Landkreis Landkreis: Flüchtlingshelfer erleben Höhen und Tiefen

Der Landkreis dankt Bürgern für ihr großes Engagement. Die Geehrten erzählen nicht nur von Erfolgen Von Dagmar Hub

Fast in jeder Gemeinde im Landkreis gibt es einen Helferkreis für Flüchtlinge. Dank für das große solidarische Engagement der Menschen im Landkreis überbrachte nun Herbert Pressl (CSU) in Vertretung von Landrat Thorsten Freudenberger, der kurzfristig abgesagt hatte. Bei der Begegnung zwischen Pressl und den Flüchtlingshelfern im Weißenhorner Haus St. Claret kamen nach der Veranstaltung auch die Probleme zur Sprache, mit denen Helfer konfrontiert sind – vor allem um Identitätsfeststellungen und Wohnungsnot.

Dass man schlechten Nachrichten in den Medien auch Erfolge entgegen stellen könne, liege vor allem am Engagement der Helfer, lobte Pressl. Ziel müsse es sein, die aus unterschiedlicher Herkunft und Kultur, aus verschiedenen Religionen und Sprachen der Flüchtlinge resultierenden Konflikte auf friedliche Art zu lösen.

ANZEIGE

Die Ehrenamtlichen berichten von Problemen mit Dokumenten

Der Holzheimer Tassilo Schweier berichtete Pressl von einem Flüchtling. Eine Arbeitserlaubnis für eine feste Stelle, die er einem aus Afghanistan stammenden Mann vermitteln könnte, scheitere an der fehlenden Identitätsfeststellung. Scheier wollte wissen, wohin man sich im Bezug auf Identitätsnachweise wenden könne oder ob eine eidesstattliche Erklärung der Ehefrau des Afghanen, die er in Athen geheiratet hatte, genüge.

Pressl zweifelte daran, dass man in Kabul bei der Klärung der Identität von Menschen, die aus dem Land geflüchtet sind, mitarbeite. Es sei auch Aufgabe der Flüchtlinge selbst, mitzuwirken an der Klärung ihrer Identität. Pressl riet, sich an die afghanische Botschaft zu wenden.

Gerlinde Schneller von der Kleiderkammer Weißenhorn erzählte vom großen Zulauf sowohl an Spendern als auch von Flüchtlingen in der Kleiderkammer. Alle freuten sich über die sinnvolle Möglichkeit, gebrauchte Kleidung weiter zu nutzen. Auch Pater Waldemar, neuer Prior der Claretiner, machte in Wien positive Erfahrungen: Ahmad aus Afghanistan lebe in der Ordensgemeinschaft der Claretiner in Wien und habe dort ein Zuhause gefunden, sei wunderbar integriert und habe auch die Gottesdienste zu Weihnachten besucht.

Der Sendener Uli Boos hatte sich als Deutschlehrer für Flüchtlinge engagiert. „Gute und schlechte Erfahrungen“ habe er gemacht. „Anfangs hatte ich eine Gruppe Nigerianer. Sie waren freundlich. Aber nach drei, vier Stunden wurden es immer weniger, und schließlich bin ich nur noch hingegangen, um das Zimmer zu lüften.“

Jetzt unterstützt Boos einen Afghanen, der die Berufsschule besucht, und macht mit ihm Hausaufgaben. „Er spricht nichts außer Dari“, sagt Boos. Dadurch habe er begriffen, dass man nicht weiterkomme, wenn in der Berufsschule bei den Hausaufgaben etwa nach einer Imperativform gefragt werde. „Man muss das einfacher gestalten, wenn man etwas vermitteln will“, sagt Boos. „Fachbegriffe führen da nicht weiter.“

Ausstellung zeigt Porträts von Flüchtlingen

Dekanatsmissionspfarrerin Marion Abendroth berichtete über Porträts von Flüchtlingen, die in der Ausstellung „Neu Deutsch 2.0“ im Haus St. Claret zu sehen sind – von Hady Jako beispielsweise. Der 32-jährige irakische Jeside, der als Opfer eines Selbstmordattentäters in Mossul seinen linken Arm verlor und Gesichtsverletzungen erlitt, macht in Neu-Ulm eine Ausbildung in der Altenpflege und ist bei den Senioren sehr beliebt. „Er hat viele Mamas“, sagt Abendroth. Die Seniorinnen übernehmen eine Art Mutterrolle für den freundlichen und engagierten Mann.