Weißenhorn/Saarbrücken „Landrauschen“: Ein Film aus Weißenhorn erobert die Herzen

Der Film „Landrauschen“ gewinnt beim Max-Ophüls-Festival völlig überraschend den Hauptpreis. Das Team um Regisseurin Lisa Miller ist begeistert – und viele Zuschauer auch. Von Michael Ruddigkeit

Hingehen, Spaß haben und das Dabeisein genießen – das haben sich Regisseurin Lisa Miller und ihr Team vorgenommen, als sie zum Film-Festival Max-Ophüls-Preis nach Saarbrücken gefahren sind. Schließlich gilt dieses als wichtigstes Forum für deutsche Nachwuchsfilmer. Mit ihrem Beitrag „Landrauschen“, einer Mischung aus Drama, Satire und Komödie, gedreht in Bubenhausen, Weißenhorn, Emershofen, Biberach, Ulm und Neu-Ulm, rechnete sie sich nicht mal Außenseiterchancen aus. Zu groß und prominent besetzt schien die Konkurrenz. Doch der Streifen eroberte die Herzen des Publikums und überzeugte das Preisgericht. So räumte „Landrauschen“ nicht nur den Hauptpreis für den besten Spielfilm ab, sondern auch noch den Preis für das beste Drehbuch und den Preis der ökumenischen Jury.

„Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet“, sagte Lisa Miller am Sonntag am Telefon. „Auf einmal fing dieser Preisregen an. Und alle sind total ausgerastet.“ Dabei waren die „Landrauschen“-Leute ganz entspannt zur Preisverleihung gegangen. „Wir haben uns nicht mal schick gemacht“, berichtete die Regisseurin. „Wir dachten halt, dass wir so mitlaufen.“ Dann die erste Überraschung: Der Film gewinnt den Preis der ökumenischen Jury. Ziemlich verdutzt musste Miller auf die Bühne und etwas sagen, sie hatte schließlich nichts vorbereitet. Dann die Laudatio für das beste Drehbuch. Nach den ersten Sätzen dachte sich Miller: „Oh, das hört sich ja an wie unser Film!“ Wieder war das Weißenhorner Team überrumpelt und freute sich riesig. „Ich hab’ noch gefragt, ob das jetzt ein Versehen war“, sagt Lisa Miller und lacht. Doch das war noch nicht alles: „Dass ,Landrauschen’ dann noch bester Film wurde – ohne Worte.“

„Das herausragende Schauspielensemble, das größtenteils aus Laien besteht, wird mit einem präzisen Gefühl für Timing und Komik geführt und überzeugt uns mit außergewöhnlicher Authentizität“, begründete die Jury ihre Entscheidung. „Die Freude der Macher beim Machen überträgt sich auf das Publikum und öffnet unsere Herzen. Ein Film der uns mitlachen und mitleiden lässt.“

Regisseurin, Hauptdarsteller und alle Mitwirkenden, die ohne große Erwartungen nach Saarbrücken gereist waren, waren erst mal platt. „Die ersten zwei Stunden waren wir total belämmert, bevor wir dann feiern konnten“, beschreibt Miller ihre Gefühle. Die Party war dann ziemlich ausgelassen. „Ich bin immer noch total fassungslos“, sagte Schauspielerin Kathi Wolf, die im Film Toni spielt, eine junge Frau, die nach ihrem abgebrochenen Studium zurück in ihr Heimatdorf Bubenhausen kommt. Sie fühle sich glücklich und überwältigt. Heute werde das Team wieder nach Hause fahren. Doch der Trubel wird weitergehen, ist sie überzeugt: „Jetzt kommen so langsam alle möglichen Sachen auf uns zu.“

Denn als Wettbewerbssieger beim Ophüls-Festival wird „Landrauschen“ auf jeden Fall im Februar bei der Berlinale laufen. „Eigentlich wollte ich nach Kuba fliegen, aber das geht jetzt wohl nicht“, so Lisa Miller. Die Filmemacher, die alle ohne Bezahlung bei „Landrauschen“ mitwirkten, hoffen, dass der Streifen in den nächsten Monaten bei weiteren Festivals gezeigt wird. Außerdem soll er möglichst auch für ein breites Publikum im Kino laufen. „Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Verleih“, berichtete die Regisseurin. Anfang April wird der 102-minütige Spielfilm zunächst vor geschlossenem Publikum im Dietrich-Theater in Neu-Ulm gezeigt. Diese Aufführung ist für alle, die an dem Projekt aktiv mitgewirkt haben und die den Film als Sponsoren unterstützt haben. Obwohl die Schauspieler und alle anderen für lau mitgewirkt haben, kostete die Produktion doch einen niedrigen fünfstelligen Betrag. „Mit der Preisverleihung haben wir keine Schulden mehr“, freut sich Lisa Miller. Der Max-Ophüls-Preis ist mit insgesamt 36000 Euro dotiert, wobei die Summe zu gleichen Teilen an den Regisseur, den Produzenten und an den Verleih des Films geht, der einen Kinostart innerhalb von zwölf Monaten realisiert.

Viele Fans aus Bubenhausen und der ganzen Region freuen sich schon auf den Start. Sie feierten am Wochenende „ihren" Film und die Überraschungssieger. Auch auf Facebook gingen viele Glückwünsche an die Preisträger ein. „Selten hat mir Kino so Spaß gemacht", schrieb etwa ein Zuschauer.