2017-06-21 15:55:00.0

Langenau Lastwagen-Crash auf der A7: Zwei Verletzte und 80000 Euro Schaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der A7 nahe Ulm sind am Mittwochvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Die Autobahn in Richtung Würzburg war zwischen Nersingen und Langenau bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. Gegen 9.40 Uhr war auf Höhe von Langenau ein 40-Tonner auf einen kleineren Lastwagen geprallt. Dieser wurde auf einen davor fahrenden Laster geschoben und kippte anschließend auf die Seite. Der Kofferaufbau platzte auf, die Ladung verteilte sich auf den beiden Fahrspuren. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die beiden 40 und 46 Jahre alten Insassen erlitten schwere Verletzungen. Der 52-jährige Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Er hatte laut Polizei zu spät bemerkt, das der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. An der Unfallstelle waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 80 000 Euro.