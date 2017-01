2017-01-16 14:43:54.0

Kreis Neu-Ulm Lastwagen verliert Anhänger an Autobahn-Auffahrt

Ein Lastwagen verliert beim Auffahren auf die A8 seinen Anhänger. Glücklicherweise rutscht der Auflieger nicht in den Gegenverkehr. Trotzdem ist die Auffahrt längere Zeit gesperrt. Von Thomas Heckman

Ein kurioser Unfall hat sich am Montagmittag an der Autobahn-Einfahrt Oberelchingen zur A8 ereignet. Der Fahrer eines Sattelzuges wollte in Richtung München auffahren, als sich der Sattelauflieger vom Zugfahrzeug trennte.

Der rund 30 Tonnen schwere Auflieger rutschte glücklicherweise nicht nach links in den Gegenverkehr, sondern nach rechts in den Straßengraben. Auf dem Anhänger befand sich eine Asphaltfräse zur Straßensanierung. An der Zugmaschine wurden Hydraulikleitungen abgerissen. Augenzeuge des Unfalls wurde der Fahrer eines Kontrollfahrzeuges des Bundesamts für Güterverkehr (BAG). Zudem ist er Feuerwehrkommandant und erkannte die Umweltgefahr durch auslaufendes Öl. Er forderte daher Mitarbeiter der Autobahnmeisterei an. Die Bergung dauerte dreieinhalb Stunden, in denen der Verkehr immer wieder angehalten werden musste. Die Polizei prüft, ob ein Bedienfehler oder ein Defekt zum Unfall führte. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.