2017-01-08 21:01:00.0

Elchingen Lastwagen verliert Eisplatten auf der A8

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls am Samstagnachmittag auf der A8.

Ein Lastwagen hat am frühen Samstagnachmittag auf der A8 bei Elchingen Eisplatten verloren. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm-Ost verlor ein vor ihr fahrender Lastwagen mit Anhänger mehrere Eisplatten. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, ihr Fahrzeug wurde von den herunterfallenden Eisplatten an der Front getroffen. Die 43-jährige Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, schätzt die Polizei. Diese sucht nach Zeugen des Vorfalls, da der Lastwagenfahrer seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Vom Gespann ist lediglich bekannt, dass es eine weiße Plane sowie ein ausländisches Kennzeichen hatte. (az)

Zeugen, die den Lastwagen oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-311 zu melden.