2017-08-01 21:00:00.0

Neu-Ulm Lastwagenfahrer ertappt Dieseldieb

Ein Mann zapft Diesel an einem Lastwagen ab. Es kommt zum Gerangel mit dem Fahrer. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag versucht, Diesel aus einem Lastwagen abzuzapfen. Wie die Polizei mitteilt parkte der Fernfahrer seine Sattelzugmaschine im Pfaffenweg. Kurze Zeit später – am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr – näherte sich ein grüner Mercedes Sprinter mit vermutlich ausländischer Zulassung dem Gespann. Der Fahrer stieg aus dem Wagen aus und öffnete den nicht abgesperrten Tankdeckel des parkenden Gefährts. Der Fernfahrer beobachtete den dreisten Vorgang und sah, wie der Dieb mit einem Schlauch versuchte, Diesel aus dem Lastwagen abzusaugen. Der Fahrer stieg aus und sprach den Mann an.

Die beiden gerieten zunächst verbal aneinander, dann gab es ein kurzes Gerangel. Der Unbekannte riss sich schließlich los und flüchtete. Diesen beschriebt der Lastwagenfahrer als etwa 45 Jahre alten, kräftig gebauten Mann. Er trug zur Tatzeit eine dunkle, kurze Hose und ein dunkles T-Shirt. (az)

Hinweise: Zeugen bittet die Polizei, sich unter 0731/8013-0 zu melden.