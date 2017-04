2017-04-28 08:59:00.0

Ulm Letzter Akt einer Ulmer Institution

Beim Modehaus Honer gehen langsam die Lichter aus. Von Oliver Helmstädter

Der Anfang vom Ende hat am Donnerstag begonnen: „Wir schließen. Totalräumungsverkauf“ steht in großen Lettern an einem der ältesten Modeläden der Stadt. Nach 80 Jahren wird Honer an einem Donnerstag im Juni für immer schließen: Am 29. Juni gehen die Lichter für immer aus. Dem Vernehmen nach gibt es bereits mehrere Interessenten für das Gebäude mit 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche, die zu einer Hälfte der Familie von Geschäftsführer Matthias Bleicher gehören soll und zur anderen einer Erbengemeinschaft. Die Verhandlungen sollen in den Endzügen sein, wie es in Ulmer Händlerkreisen heißt. Bleicher war am Donnerstag für unsere Zeitung nicht zu erreichen.

Ulms Citymanager Henning Krone hat keine Befürchtungen, dass dort an Neuen Straße ein weiterer Leerstand entsteht. „Dafür ist die Lage einfach zu gut.“ Zumal die Neue Mitte durch mehrere Investitionen in der jüngsten Vergangenheit noch attraktiver wurde: So wird bald im ehemaligen Modehaus Jung der Ulmer Großgastronom Eberhard Riedmüller ein neues Barfüßer-Brauhaus eröffnen und auch die Bill-Bar wurde renoviert. Was die Branchen angeht, hält Krone (fast) alles für möglich: Von Möbeln über Textil bis hin zu einem weiteren Drogeriemarkt. Krone vermutet, dass die Immobilie in Zukunft aufgeteilt wird. Er könnte sich auch vorstellen, dass sich mehrere, inhabergeführte Läden die Miete teilen und einen „Shop-in-Shop“-Laden eröffnen. In anderen Städten funktioniere dies gut. Nicht willkommen ist in seinen Augen ein „Ramsch-Geschäft“. Den ein 1-Euro-Laden etwa, passe aus seiner Sicht nicht in die hochwertige Umgebung.

Erst 2015 hatte die Familie Bleicher zwei Millionen Euro in eine Generalsanierung des Gebäudes gesteckt. Für Aufsehen sorgten bedruckte Teppiche etwa in Riffelblech-Optik und exakt angepasste Großdrucke, die unterschiedlichste Fassaden exakt kopieren. Nun wird wohl alles rausgerissen, weil der hohe Wettbewerbsdruck in der Bekleidungsbranche keine Gewinne mehr zuließ. Weiter geht es im Gegensatz zu Honer wohl mit der Ulmer Filiale der insolventen Modehauskette Wöhrl. Die Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan des Wöhrl-Enkels Christian Greiner einstimmig zu.