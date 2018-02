2018-02-21 05:55:00.0

Senden Lidl darf neu bauen

Der Discounter erhält die Erlaubnis, seine bestehende Filiale in Senden abzureißen und wieder aufzubauen. Damit geht eine lange Hängepartie zu Ende. Von Carolin Oefner

Lidl darf seine Filiale an der Berliner Straße abreißen und neu hinbauen. Das hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Dieser Entscheidung geht ein langer Weg voraus: Es gab immer wieder ein Hin und Her zwischen dem Discounter, dem Landratsamt Neu-Ulm und der Stadt – bis sich alle Beteiligten schließlich sogar vor dem Verwaltungsgericht wiederfanden.

Wie berichtet, hat Lidl bereits vor fast zwei Jahren einen Bauantrag für sein Vorhaben bei der Stadt Senden gestellt. Diesen stellten die Räte im Juli 2016 zurück. Der Grund: Im Rahmen der damals laufenden Isek-Beratungen waren Fragen um die Städtebauförderungen noch nicht abschließend geklärt. Deswegen hat sich die Kommune damals dazu entschieden, erst einmal keine neuen Einzelhandelsflächen im Norden zu schaffen. Die Räte waren damals schon geneigt, dem Antrag des Disounters zuzustimmen, entschieden sich aber dann doch, abzuwarten. Das Landratsamt genehmigte die Zurückstellung, brauchte aber nach Meinung des Discounters zu lange für seine Entscheidung.

Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht

Das Unternehmen klagte vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg – kassierte jedoch eine Niederlage. Vor Gericht ging es nie um die Zurückstellung an sich, sondern vielmehr um die Dauer des ganzen Prozederes. Das Landratsamt wehrte sich und wies nach, dass der Antrag nie in der Schublade verschwunden war. Vielmehr sei alles komplex gewesen und so wollte die Behörde den Fall genau prüfen.

Richterin Beate Schabert-Zeidler sah die Bearbeitungszeit des Antrags durch das Landratsamt als gerade noch angemessen an. In Bayern gebe es zudem keine Maximaldauer für solcherlei Prüfungen. Die Richterin riet nach der Verhandlung allen Beteiligten, „sich miteinander an einen Tisch zu setzen und eine gute Lösung zu finden“.

Inzwischen haben sich die Beteiligten geeinigt und die Ausgangslage sieht anders aus als damals: Der neue Flächennutzungsplan steht, Einzelhandelskonzept und Isek sind ebenso beschlossen. Stadtbaumeisterin Manuela Huber sagte in der jüngsten Sitzung, dass Lidl seine geplante Neubaufläche reduziert habe. Nun stehen insgesamt rund 1380 Quadratmeter Verkaufsfläche im Raum, das sind lediglich 80 mehr als im bestehenden Markt.

Der Markt soll modernisiert werden

Wie Huber erklärte, könne die Zustimmung des Bauausschusses schon mal erteilt werden. Lidl habe jedoch aufgetragen bekommen, vor dem Neubau ein Gutachten zum Einzugsgebiet beim Landratsamt einreichen. Die Entscheidung der Räte fiel schlussendlich einstimmig aus. Damit kann Lidl zeitnah mit seinen Plänen starten.

Der Neubau mit Außenanlagen soll also ähnliche Umfänge wie der bestehende haben und ein Pultdach erhalten. Vertreter des Discounters erklärten schon vor einiger Zeit, dass Lidl das Sortiment nicht groß verändern will. Der Markt soll lediglich modernisiert werden, die zusätzlichen Quadratmeter mehr brauche man hauptsächlich für einen deutlich größeren Eingangsbereich und breitere Gänge. Die Filiale soll insgesamt großzügiger werden, die Regale etwas niedriger. Denn das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich geändert, darauf müsse man reagieren.