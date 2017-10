2017-10-19 07:00:00.0

Senden Lidl kassiert eine Niederlage vor Gericht

Der Discounter klagte, weil das Landratsamt angeblich zu lange gebraucht hat, um Anträge zu bearbeiten. Die Richterin hat für beide Seite einen Ratschlag.

Die Stadt Senden wird am Verwaltungsgericht in Augsburg noch berühmt, wenn man Richterin Beate Schabert-Zeidler folgt. In nächster Zeit werden am Verwaltungsgericht öfter Fälle verhandelt, die mit Senden zu tun haben, sagte sie. Und: „Da brodelts.“

Am gestrigen Mittwoch war Lidl an der Reihe. Der Discounter hat im März Klage gegen das Landratsamt Neu-Ulm eingereicht, beigeladen war die Stadt Senden. Als Richterin Schabert-Zeidler den Sendener Bürgermeister Raphael Bögge sah, rief sie positiv überrascht aus: „Sehr gut, dass Sie sich doch noch aufgerafft haben.“ Der Fall sei schließlich wichtig. Bögge hätte eigentlich einen anderen Termin gehabt – der auch mit Lidl zusammenhängt. Das Planungsbüro Sieber war zeitgleich im Sendener Rathaus, um über das Vorgehen beim Bebauungsplan zu sprechen. Auch wenn man sich beeile, werde der neue Bebauungsplan erst im zweiten Quartal nächsten Jahres in Kraft treten.

Vor dem Verwaltungsgericht wurde nicht entschieden, ob die Zurückstellung des Bauantrags von Lidl rechtmäßig war. Das sah die Richterin als gegeben an. Vielmehr klagte Lidl, weil die Bearbeitungszeit sehr lange dauerte und nun der Bescheid des Landratsamts aufgehoben werden sollte. Der Discounter hat ihn im Januar vergangenen Jahres gestellt, die Stadträte beschlossen, ihn zurückzustellen. Grund war die Absicht, einen neuen Bebauungsplan für das Gebiet im Sendener Norden aufzustellen. Das muss das Landratsamt prüfen, der Antrag ging dort im Juli ein. Lidl moniert, dass die Bearbeitung bis Mitte Januar dauerte. Und Theresa Hopfensitz, Leiterin des rechtlichen Baubereichs am Landratsamt, räumte bei der Verhandlung ein, dass man vielleicht etwas schneller hätte sein können. „Aber wir wollten das ausführlich prüfen, es ist ja kein 08/15-Fall.“

Die Vertreter von Lidl wandten vor Gericht ein, dass sie ihr Sortiment nicht groß verändern wollen. Der Markt solle lediglich modernisiert werden, was mit dem Einzelhandelskonzept nichts zu tun habe. Der Discounter will seine Filiale in Senden abreißen und neu aufbauen. Geplant sind rund 130 Quadratmeter mehr, hauptsächlich für einen deutlich größeren Eingangsbereich und breitere Gänge. Der Markt soll insgesamt großzügiger werden, die Regale etwas niedriger.

Richterin Schabert-Zeidler wies die Klage von Lidl am Ende ab. Die Bearbeitungszeit durch das Landratsamt von fünfeinhalb Monaten sei „gerade noch“ angemessen, wenn man die Gesamtumstände betrachte, begründete sie. Weniger als drei Monate könne niemand erwarten. Der Antrag sei ja nicht „liegen gelassen worden“, was interne Schreiben der Behörde belegen. In Bayern gebe es zudem keine Frist für die Bearbeitung von Anträgen. Die Richterin riet allen Beteiligten, „sich miteinander an einen Tisch zu setzen und eine gute Lösung zu finden“. (cao)