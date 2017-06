2017-06-27 20:56:00.0

Ulm Liebe machte sie blind für Drogenhandel ihres Ex

Am Montag standen eine junge Frau und ihr Ex-Freund wegen Drogenhandel vor Gericht. Die Laborantin will von den illegalen Geschäften ihres Freundes nichts mitbekommen haben. Von Michael Peter Bluhm

Ein Leben lang fühlte sich eine 32-jährige Chemielaborantin von Männern ausgenutzt. Dann lernte sie über das Internet den Partner ihrer Träume kennen, der verwöhnte sie mit Zärtlichkeiten, die Frau fühlte sich im Himmel auf Erden. Doch was auf die erste Euphorie folgte, war eine Beziehungshölle mit dem gleichaltrigen Mann, der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug und schließlich zum Großdealer von kiloweise Amphetaminen, Ecstasy, Marihuana und kleineren Mengen Kokain wurde.

Dumm nur dass seine Hauptkunden verdeckte Ermittler des Landeskriminalamtes waren, die den Drogenhändler Ende vergangenen Jahres auffliegen ließen. Jetzt steht das ehemalige Liebespärchen gemeinsam vor Gericht und muss sich wegen mehrfachen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in „ nicht geringer Menge“ verantworten. Es drohen langjährige Freiheitsstrafen.

Eigentlich war zu Prozessbeginn gestern um 13.30 Uhr nur die Verlesung der Anklage bei der 3. Großen Strafkammer vorgesehen, aber dann verlas der Anwalt der Angeklagten überraschend eine seitenlange Erklärung seiner Mandantin, die im Gericht zahlreicher Nachfragen bedurften.

Die Ex-Freundin leugnet, von den Drogengeschäften gewusst zu haben

Das Pärchen traf sich nach langer Zeit gestern im Schwurgerichtssaal wieder. Der mutmaßliche Großdealer wurde in Fesseln reingeführt. Seine Abneigung gegen die Gerichtsbarkeit drückte sich in seiner Körperhaltung aus. Mächtig tätowiert nimmt er neben seinem Anwalt Platz und schüttelt immer wieder den Kopf, als der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift akribisch die einzelnen Straftaten auf, die ihm vorgeworfen werden. Sieben Fälle werden ihm angelastet, in drei Fällen soll seine Ex-Freundin mitgewirkt haben, die nach eigenem Bekunden im Gegensatz zu ihrem Freund noch nie Drogen genommen hat.

Offenbar ist der Mann Anfang 2016 an verdeckten Ermittler in Ulm geraten, die sich als Konsumenten der harten Drogen ausgaben. Es wurde eine intensive Geschäftsbeziehung daraus. Ein Grieche war sein Hauptlieferant und ein Kurier aus Darmstadt lieferte pünktlich die bestellte Ware. Je mehr Kilo bestellt wurden, je tiefer sank der Preis, sodass die vermeintlichen Kunden Bestellungen in einer Größenordnung von fünfstelligen Beträgen aufgaben. Mit ihnen traf sich der Angeklagte gerne in einem Restaurant in der Blaubeurer Straße, wobei seine Freundin zuweilen auch dabei war. Aber was dort besprochen sein soll, habe sie nicht mitbekommen, so blind vor Liebe sei sie gewesen.

Aus Liebe habe sie sich auch mit mehreren 10.000 Euro bei einer Bank verschuldet. Das Geld ging größtenteils an ihren neuen Freund, der sich damit einen gebrauchten Porsche kaufte und möglicherweise das Startkapital für seine neue Drogenkarriere finanziert bekam. Nach den Deals seien die großen Scheine in großen Mengen in der kleinen gemeinsamen Wohnung zwischen zwei Rottweilern einfach so herum gelegen.

Der bürgerliche Traum verwandelte sich in einen Albtraum

In ihrer umfangreichen Erklärung und den nachfolgenden Antworten auf die Fragen des Gerichts, schilderte sie, wie ihr schöner Traum von einem bürgerlichen Leben platzte und ihre blind machende Liebe in den schlanken Mann schleichend durch Angst ersetzt worden sei. Nach einer kurzen Beschäftigung in einem Elektronikladen sei ihr Freund zu erschöpft gewesen, weiter zu machen, während die Chemielaborantin bei ihrer Firma auf Erfolgsspur war und auch der Theaterbühne glänzte. Immer wieder musste die solvente Frau das Kreditvolumen für ihren Freund aufstocken, etwa um in einen Urlaub zu fahren, den man dann doch nicht antrat. Ohne Arbeit begann der Freund sie, wie sie gestern verlauten ließ, zu nerven. Es wurde geschrien und Gegenstände flogen durch die gemeinsame Wohnung.

Doch dann - den LKA-„Kunden“ sei dank - floss Geld. Bei drei Deals soll die sympathisch und intelligent wirkende Angeklagte dabei gewesen sein. „Ich wollte aber nicht wissen, was er vor meinen Augen für Geschäfte macht“, sagt sie gestern. „Ich war blind vor Liebe und hatte gleichzeitig Angst“. In dieser Konfliktsituation habe sie nicht gewusst, was man tun sollte. Der Prozess wird am Freitag, 30. Juni um 8.30 Uhr im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Ulm fortgesetzt.