Ulm Linus Roth kämpft für einen Vergessenen

Ein Klassik-Star aus Oberschwaben: Der international gefeierte Geiger wuchs im Landkreis Biberach auf. Am Dienstag ist er in Ulm zu hören – mit Werken seines Lieblingskomponisten. Von Florian L. Arnold

Der 39-Jährige gehört zu den herausragenden Violinisten seiner Generation. Geboren 1977 in Ravensburg und aufgewachsen in Ertingen (Landkreis Biberach), machte er schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam. 1992 gewann er den ersten Preis des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“, im darauffolgenden Jahr begann er sein Studium an der Musikhochschule Lübeck. Als Solist machte sich Roth bei nationalen wie internationalen Orchestern einen Namen. Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, mit dem er heute, Dienstag, im Kornhaus auftritt. Dort wird er auch Werke seines erklärten Lieblingskomponisten Mieczyslaw Weinberg spielen.

Herr Roth, Weinberg hat sie wie kaum ein anderer Komponist in seinen Bann gezogen. Wie sind Sie auf Mieczyslaw Weinberg gestoßen?

Linus Roth: 2010 war ich bei einem Kammermusikfestival eingeladen, wo ich Weinbergs Klaviertrio spielen durfte. Bis dahin kannte ich weder den Namen noch die Musik Weinbergs. Nach der ersten Probe war ich so fasziniert von der Musik, dass ich zu recherchieren begann. Und war umso erstaunter herauszufinden, wie viel er komponiert hatte, und wie wenig seine Musik – auch in Musikerkreisen – bekannt war.

Wie lässt sich die Musik Weinbergs beschreiben?

Roth: Sie besitzt einerseits einen unglaublichen Drive und eine einzigartige Energie, andererseits findet man immer wieder Momente, die eine unwahrscheinliche Transparenz, fast Zerbrechlichkeit aufweisen. Er hat definitiv seine ganz eigene und persönliche Klangsprache gefunden, was ihn eben zu einem großen Komponisten macht.

Welchen Einfluss haben die Biografie und die Persönlichkeit eines Komponisten auf Sie als Interpret?

Roth: Als ich das allererste Mal seine Musik spielte, hatte ich tatsächlich wenig Ahnung von seiner Biografie, es war mir aber sofort klar, dass diesem Mann viel Schlimmes widerfahren sein muss und er das in seiner Musik auch verarbeitet hat. Als ich dann die Biografie des Autors David Fanning las, fügte sich alles zusammen wie ein Puzzle. Als polnischer Jude von den Nazis verfolgt, die engste Familie im Holocaust umgekommen, in die Sowjetunion geflüchtet und dort ständig von der Obrigkeit gegängelt. Man fragt sich, wie viel ein Mensch eigentlich aushalten kann. Natürlich war das Komponieren eine Art Ventil für ihn, sicher zum Teil auch ein Aufarbeitung. Seine Musik bewegt mich, auch wenn ich all dies nicht wüsste. Aber die Biografie spielt hier für das tiefere Verständnis seiner Musik doch eine große Rolle.

2015 riefen Sie die „Internationale Weinberg Society“ ins Leben. Was ist seither passiert?

Roth: Wir planen als erstes großes Projekt ein „Internationales Weinberg Festival“ in München, bestehend aus drei Konzerten, in denen seine Musik der Schwerpunkt bildet. Kultur kostet natürlich immer Geld, und die Anträge auf Fördermittel laufen. Wir hoffen, dass es damit noch in diesem Jahr klappt, sind aber auf der Suche nach einem Sponsor!

Wer einmal Weinberg gehört hat, wundert sich, dass es erst jetzt zu einer „Renaissance“ kommt. Warum wird Weinberg erst jetzt richtig wahrgenommen?

Roth: Es ist natürlich traurig, dass er selbst diese Renaissance nicht mehr erleben konnte. Man darf allerdings nicht vergessen, dass seine Musik bis in die 70er Jahre hinein in der Sowjetunion sehr wohl aufgeführt wurde. Rostropovich hat sein Cellokonzert gespielt und auch aufgenommen, Kogan das Violinkonzert, Emil Gilels eine Klaviersonate. Es ist die Generation danach, die dann mehr Interesse an der Avantgarde hatte und diese gefördert hat, was ja genauso seine Berechtigung hat. Es liegt aber einfach immer an uns Interpreten: für welchen Komponisten setzten wir uns ein und bestehen darauf, dass wir ihn in Konzerten spielen dürfen.

Wie hat die Verbindung von Weinberg und Ihnen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und Chefdirigent Ruben Gazarian funktioniert?

Roth: Auf die Konzerte mit dem WKO freue ich mich ganz besonders, da wir das Concertino und die Rhapsodie über Moldawische Themen vor zwei Jahren zusammen aufgenommen haben und die CD sehr positiv rezensiert wurde. Nicht zuletzt wurde sie mit dem „Editor’s Choice“ des englischen Gramophone Magazine prämiert. Nun die Werke live auf die Bühne zu bringen ist quasi die logische Schlussfolgerung.

Welche Verbindung(en) bestehen zu Ihrer süddeutschen Heimat?

Roth: Eine sehr enge und auch wichtige, denn mein Elternhaus ist hier und ich komme deshalb regelmäßig gerne zurück. Ich lebe in München und habe eine Professur in Augsburg, es ist also nie wirklich weit bis in die alte Heimat.

Ihre nächsten Projekte mit Weinberg – und darüber hinaus?

Roth: Glücklicherweise werde ich im nächsten Jahr auch wieder sein Violinkonzert mit großem Symphonieorchester spielen können, was ich für eines der besten Violinkonzerte des 20. Jahrhunderts halte. Seine Musik steht also immer in irgendeiner Form auf meinem „musikalischen Speiseplan“. Als nächsten größeres Projekt werde ich diesechs Solo-Sonaten und Partiten von J.S. Bach aufnehmen, und auch immer wieder im Konzert spielen. Auch in der Umgebung von Ulm, am 10. September im Bibliothekssaal Ochsenhausen, worauf ich mich schon jetzt sehr freue, denn es ist ein akustisch und atmosphärisch ganz besonderer Saal.

(Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, es gibt noch Karten an der Abendkasse.)

Interview: Florian L. Arnold