2017-12-27 07:00:00.0

Neu-Ulm Lokal wird zur Herberge für 360 Menschen

So viele Besucher wie noch nie feiern auf Einladung der Diakonie Weihnachten. Es gibt Braten, Spätzle - und Geschenke.

Schon am Heiligen Abend im vergangenen Jahr hatten so viele Menschen wie noch nie in der „Diakonie Herberge“ Zuflucht gesucht. In diesem Jahr waren es noch einmal mehr. Zur 15. „Diakonie Herberge“ des Diakonischen Werks Neu-Ulm kamen am 24. Dezember rund 360 Menschen in den Barfüßer, unter ihnen etwa 45 Kinder und Jugendliche. Eingeladen waren Menschen, die Heiligabend alleine hätten verbringen müssen, psychisch krank oder von Armut betroffen sind. Die Stimmung sei äußerst friedlich und gemütlich gewesen, sagt Heike Bayer, die Leiterin der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit der Diakonie.

Begrüßt wurden die Gäste mit Plätzchen und alkoholfreiem Punsch. 35 Ehrenamtliche servierten Rinderbraten mit Spätzle und Kartoffelsalat. Ohne die Helfer, sagt Bayer, hätte es die „Diakonie Herberge“ nicht geben können. Nach dem Essen hielt Dekanin Gabriele Burmann die Weihnachtsandacht – zuerst im Saal und später ein zweites Mal im angrenzenden Gastraum. Dabei wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Dekanin Burmann segnete alle Besucher.

Heike Bayer berichtet von Gesprächen in einer angenehmen Atmosphäre. Der Abend sei rundum gewesen. Für die Kinder und Jugendlichen gab es Spiel-, Bastel- und Malangebote. Zum Abschied erhielt jeder Gast eine Weihnachtstüte, die mit Essen und allerlei Nützlichem gefüllt war: Hygieneartikel, Wurst, Brot, Obst, Süßigkeiten und Eintrittskarten für das Neu-Ulmer Hallenbad. Die Kinder und Jugendlichen wurden mit Spielen, selbst gestrickten Handschuhen, Kinogutscheinen und Hygieneartikeln beschenkt. (mase/az)