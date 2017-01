2017-01-11 17:04:00.0

Neu-Ulm Lotto-Gelder für Sanierung von Neu-Ulmer Kirche

Über eine Stiftung fließen 50000 Euro in die Renovierung von St. Johann Baptist. Das Geld kommt von der Glücksspirale.

Für die Neueindeckung der Dächer über Chor und Sakristeien der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) aus Geldern der Lotterie Glücksspirale, deren Destinatär sie ist, 50000 Euro zur Verfügung. Der Fördervertrag erreicht Dekan Markus Mattes dieser Tage, teilte die Stiftung jüngst mit. Wie berichtet, wird die Kirche in der Innenstadt in den kommenden Jahren für mehr als vier Millionen Euro renoviert.

Die dem Täufer Johannes geweihte Kirche am bayerischen Donauufer entstand 1857 zunächst als einschiffiger neuromanischer Bau, genutzt als katholische Garnisons- und Pfarrkirche. Von 1922 bis 1927 erweiterte sie Dominikus Böhm als expressionistisches dreischiffiges Bauwerk. St. Johann Baptist gilt als eine der bedeutendsten deutschen Kirchenbauten des 20. Jahrhunderts.

Die aus Material aus abgebrochenen Befestigungsanlagen errichteten Außenmauern und Türme kontrastieren bewusst mit dem weißen, mystisch anmutenden Innenraum, den der Architekt mit effektvollem Lichteinsatz gestaltete. Die wirkungsvolle Raumschöpfung im Inneren erreichte Böhm nicht zuletzt durch die eigenwilligen Gewölbe. Es handelt sich um eine Rabitzkonstruktion, eine schalungslos erstellte Eisenbetonkonstruktionen aus weitmaschigem Geflecht und Ziegelgewebe als Putzträger. Böhm führte damit seine Ideen zur Dynamisierung des Raums und zur Lichtführung in sakralen Räumen vor.

Die schweren Bombenschäden erzwangen nach dem Krieg einen Wiederaufbau, den ebenfalls Dominikus Böhm verantwortete. Er nutzte dabei die Möglichkeit, bestimmte Details zu revidieren und etwa eine von der Gemeinde gewünschte direkte Belichtung des Innenraums zu schaffen. „Neu-Ulm hat mich berühmt“ gemacht, sagte Dominikus Böhm später über St. Johann Baptist. Die Stadt hatte ihre Absicht umgesetzt, ein modernes Pendant zum Ulmer Münster zu besitzen, das eigenen Ruhm beanspruchen kann. (az)