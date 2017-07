2017-08-01 05:00:00.0

Landkreis Mach’s gut, altes Häuschen!

Das Handy verdrängt immer mehr die öffentlichen Telefonzellen. Was mit ausrangierten Fernsprechern passiert und welche neue Technik in Ulm auf dem Vormarsch ist. Von Andreas Brücken

Eckig, knapp zweieinhalb Meter hoch und nicht einmal einen Quadratmeter groß: So sieht die klassische Telefonzelle aus. Doch sowohl das traditionelle, gelbe Modell als auch die modernen, grau-magentafarbenen Exemplare, auf denen das Telekom-Logo prangt, gibt es in den Städten und Gemeinden immer weniger. Denn in Zeiten, in denen fast jeder Handy oder Smartphone besitzt, bringen die öffentlichen Fernsprecher oft nur noch ein paar Euro ein. Beispielsweise in der Gemeinde Elchingen: Nach Auskunft der Deutschen Telekom belief sich der monatliche Umsatz des Apparates in Thalfingen an der Eichenstraße gerade einmal auf 23 Euro. Der Standort in Unterelchingen an der Baderstraße warf nur 10,50 Euro ab und in Oberelchingen an der Klostersteige fanden sich in sogar nur noch Münzen im Wert von 3,20 Euro im Gerät. Grund für die Telekom, bei der Gemeinde den Abbau der Telefonzellen zu beantragen.

Die ausgedienten Häuschen können – sofern noch in brauchbarem Zustand – als Ersatzteillager dienen. Zudem können sie aber auch einer ganz neuen Aufgabe dienen, denn: Sie werden von der Telekom verkauft. Interessenten müssen für eine Telefonzelle – je nach Typ und Zustand – mindestens 600 Euro auf den Tisch legen, wie Unternehmenssprecher Hubertus Kischkewitz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Nostalgiker haben aber schlechte Karten: „Die klassischen gelben Häuschen sind schon ausverkauft“, sagt Kischkewitz.

Ein solches Exemplar steht auf dem Gelände der Firma Welte in Neu-Ulm. Die Spezialisten für Ladekräne haben das Häuschen nicht zur Dekoration aufgestellt. Vielmehr dient die ehemalige Telefonzelle seit drei Jahren als Wetterschutz für Mitarbeiter, die draußen an Fahrzeugen arbeiten und diese anschließend lange Zeit programmieren müssen. Mitarbeiter Matthias Müller sagt: „Das kann gerade im Winter recht kalt und unangenehm sein.“ Sogar eine Heizung wurde deshalb in der quadratischen Zelle eingebaut.

Die Bedeutung der öffentlichen Fernsprechzelle habe mit dem flächendeckenden Hausanschlüssen und letztlich mit dem Handy stetig nachgelassen, bestätigt Telekomsprecher Kischkewitz. Geblieben seien jedoch die Kosten für Unterhalt für Strom, Standortmiete und Wartung, deren Höhe die Telekom nicht nennen möchte. Der Umsatz unter 50 Euro im Monat sei ein klares Indiz dafür, das bei den Menschen vor Ort kein Bedarf nach einer telefonischen Grundversorgung bestehe, sagt Kischkewitz und betont: „Der Kunde ist Architekt des Telefonzellennetzes.“ Hintergrund dafür ist eine Vereinbarung mit der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände: Bei extrem unwirtschaftlichen Bedingungen – wie in der Gemeinde Elchingen – würde die Telekom mit den Städte und Gemeinden über einen Abbau des Häuschen zu sprechen – oder den Aufbau einer kostengünstigeren Alternative. Eine sei beispielsweise ein Basistelefon ohne Überdachung. Quasi eine Telefonhäuschen ohne Haus.

Ganz verschwinden dürften die Telefonzellen im Landkreis übrigens nicht, wenn es nach der Telekom geht: „Nach wie vor wollen wir eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Telefonstellen sicherstellen“, sagt Kischkewitz. Bundesweit sind noch knapp 27000 Telefonzellen in Betrieb. An Flughäfen und Bahnhöfen sei die Nutzung nach wie vor relativ hoch, sagt der Telekomsprecher. Über die Standorte in der Neu-Ulmer Umgebung schweigt sich die Telekom dagegen aus: „Regionale Daten halten wir für die externe Kommunikation nicht vor“, heißt es. Außerdem würden die Daten nach Vorwahlen erhoben – und die decken sich nicht immer mit den Gemeindegebieten.

Auch in den Gemeindeverwaltungen können die Mitarbeiter nur vermuten, ob und wie viele Telefonhäuser vor Ort noch existieren. Während in Nersingen im Rathaus keine Standorte bekannt sind, konnte aus Pfaffenhofen noch ein Stützpunkt in Beuren gemeldet werden. Die Weißenhorner Stadtbaumeisterin Conny Roth muss dagegen passen, wenn es um die Anzahl der Telefonzellen bin der Fuggerstadt geht. Sie sagt: „Man nimmt die Telefonzellen kaum wahr, weil sie kaum gebraucht werden.“ Dass Geräte der Telekom abgebaut werden sollen, sei ihr jedoch nicht bekannt. Immerhin 20 öffentliche Telefone stehen noch im Stadtgebiet Neu-Ulm.

Die große Schwesternstadt Ulm will in Zukunft auf die Basisstationen – also den Fernsprecher ohne Überdachung – setzen. Aber nicht als tatsächliches Kommunikationsmittel: Die Stationen sollen vor allem das Handynetz verstärken. In einem Pilotprojekt soll die neue Technik noch in diesem Jahr an sieben bestehenden Telestationen installiert werden, beispielsweise am Münsterplatz, am Rathaus, in der Neuen Straße und in der Fußgängerzone.