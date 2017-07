2017-07-18 15:33:00.0

Ulm Männer fahren im Kofferraum mit und fallen aus Auto

Nach einem fröhlichen Abend auf dem Ulmer Volksfest wollten zwei Männer im Kofferraum eines Cabrios heimfahren. Das hatte böse Folgen.

Laut Polizei waren vier Freunde am Montag auf dem Ulmer Volksfest gewesen. Gegen 21.30 Uhr machten sie sich auf den Heimweg. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer nahmen auf dem Parkplatz Stockmahd indem Cabrio Platz. Ihre 20 und 23 Jahre alten Kumpels wollten im Kofferraum des Autos mitfahren. Der Fahrer hatte nichts dagegen, so die Polizei. Die Mitfahrer öffneten den Kofferraumdeckel und setzten sich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung hinein. Die Beine baumelten im Freien. Als der Fahrer anfuhr, fielen beide aus dem Kofferraum. Während sich der 20-jährige nur leicht an der Hand verletzte, schlug sein Freund mit dem Kopf auf der Fahrbahn des Parkplatzes auf. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden.