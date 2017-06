2017-06-27 15:26:00.0

Ulm Männer prügeln sich nachts am Hauptbahnhof

Erst gehen mehrere Personen in Ulm mit Stange, Stein und Flasche aufeinander los. Dann legen sich zwei aggressive Männer mit der Polizei an.

Am Ulmer Hauptbahnhof hat es in der Nacht zum Dienstag eine Schlägerei gegeben. Gegen 4 Uhr waren mehrere Personen am Bahnhofsplatz aufeinander losgegangen. Mit einer Stange, einem Pflasterstein und einer Flasche. Teils schlugen sie auf sich ein, teils konnten Zeugen das verhindern. Passanten verständigten die Polizei. Zwei Beteiligte ergriffen deshalb die Flucht. Sie nahm die Polizei an der Friedrich-Ebert-Straße fest. Wie viele Personen insgesamt beteiligt waren, muss die Polizei noch ermitteln. Der Rettungsdienst musste einen leicht Verletzten versorgen. Wie die Polizei ermittelte, war es zuvor schon in einer Gaststätte zum Streit zwischen den Männern gekommen. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Telefon 0731/1880) und versucht, Licht in den Sachverhalt zu bekommen.

Eine unschöne Szene vermeldet die Polizei am Rande der Auseinandersetzung. Denn während viele Streifen nach den Geflüchteten suchten, traf eine Polizeistreife am Omnibusbahnhof auf zwei Männer, von denen einer eine Holzlatte in der Hand hatte. Da der Verdacht bestand, dass die Beiden an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sollten sie von der Polizei überprüft werden. Doch schon der Aufforderung, die Latte wegzulegen, kamen die Beiden nicht nach. Erst als die Polizisten selbst den Schlagstock in den Hand nahmen, um ihre Entschlossenheit deutlich zu machen, ließen sich Männer überzeugen. Doch auch den anderen Anweisungen verweigerten sich die Burschen. Laut Polizei zeigten sie sich gegenüber den Beamten so aggressiv, dass diese sie überwältigen mussten, um die weiteren Überprüfungen durchzuführen. Einer griff dabei sogar nach dem Schlagstock der Polizisten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie mit der Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz vermutlich nichts zu tun hatten. AZ